Jornalista Matheus Leitão lança livro “Em Nome dos Pais”

CARATINGA – O jornalista Matheus Leitão Neto, filho da ilustre filha de Caratinga, a também jornalista Míriam Leitão, lançou, na última sexta-feira (26), o seu primeiro livro intitulado “Em Nome dos Pais, no Casarão das Artes. O livro retrata uma história pessoal e familiar, mas também narra a jornada de um brasileiro que busca entender as aflições da geração que enfrentou a repressão.

“Em Nome dos Pais” é um convite para navegar na história vivida por sua mãe e seu pai nos tempos da ditadura militar. Míriam Leitão e Marcelo Netto eram militantes do PCdoB quando, em 1972, foram delatados por um companheiro de luta, depois presos e torturados. Desde pequeno, o autor ouvia os sussurros dos

pais nas palavras “porão”, “perseguição” e “prisão” despertando nele uma busca incansável de reconstituir o quebra-cabeça em torno do passado dos pais. Esse grandioso esforço de reportagem acabou reconstituindo o ambiente que se vivia nos piores anos da ditadura e culminou na revelação da identidade de torturadores de seus pais.

O evento, acontecido em Caratinga no Casarão das Artes recebeu várias autoridades do meio jurídico, acadêmicos do curso de Direito da Rede Doctum, membros da família e amantes da Leitura. A peça teatral da Cia Uai Soul que retratou os momentos marcantes vividos por Míriam e Marcelo foi um ponto alto emocionando a todos os presentes. Para abrilhantar ainda mais este momento, o

Presidente da Rede Doctum, professor Cláudio Leitão, tio de Matheus cantou a canção de Chico Buarque, “Maninha”, que embalou vários dos momentos vividos pela família e a infância do jornalista.

“Lançar este livro em Caratinga, onde nasceu minha mãe e na casa ao lado de onde ela viveu é uma emoção sem medidas. Não tenho palavras para expressar o que sinto hoje e neste momento. Procuro contar a história da minha mãe e ela começa aqui, aqui ela se interessa pela leitura e pelo entendimento sobre a ditadura, o que a levou a resistir ao regime militar em Vitória”, conta Matheus.

No livro, o jornalista também conta com detalhes a trajetória dos pais no movimento estudantil, passando pelo dia em que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez, durante um show do cantor Sérgio Ricardo, em Vitória. Também descreve as circunstâncias da prisão do casal, que estava a caminho da praia, bem como o sofrimento do pai durante os nove meses em que ficou preso em uma solitária na Vila Militar, no Rio de Janeiro. Passado e presente se entrelaçam nesta obra que reconstitui com rigor eventos do início dos anos 1970 e, ao mesmo tempo, apresenta a emocionante peregrinação do autor pelo Brasil atrás de respostas. É sobretudo uma história sobre um país que ainda reluta em acertar as contas com um passado obscuro.