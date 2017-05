Campanha de vacinação antirrábica 2017

Primeira etapa da imunização tem início amanhã. Campanha começa pelos distritos de Caratinga

CARATINGA – A Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos tem início amanhã nos distritos. A expectativa é imunizar 8.092 cães e 1.881 gatos. O primeiro distrito a receber a vacina é São Cândido, onde estará disponível até o dia 6 de junho. Depois, a programação será a seguinte: Cordeiro de Minas (7 a 12 de junho), Santo Antônio do Manhuaçu (13 a 20 de junho), São João do Jacutinga (21 de junho a 1° de julho), Patrocínio (27de junho a 1° de julho), Santa Luzia (3 a 8 de julho), Sapucaia (8 a 13 de julho), Dom Lara (14 a 17 de julho), Dom Modesto (18 a 20 de julho) e Santa Efigênia (21 a 24 de julho).

A segunda etapa está programada para o dia 5 de agosto, na sede do município. Serão disponibilizados mais de 20 postos de vacinação em diversos pontos da área urbana. A previsão para o dia D da campanha, é que sejam vacinados em Caratinga 5.240 cães e 1.126 gatos. A estimativa tem como base o número de animais vacinados no ano de 2016.

A RAIVA

A raiva é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos causada por um vírus que se instala e que multiplica primeiro nos nervos periféricos e depois no Sistema Nervoso Central e dali para as glândulas salivares, de onde se multiplica e propaga. Por ocorrer em animais e também afetar o ser humano. Transmitida por meio da saliva dos animais contaminados, a raiva é passada, principalmente, pela mordida dos animais doentes – sejam eles gatos ou cães. Nos cachorros e no homem, o vírus da doença pode permanecer encubado por até dois meses antes que os seus sintomas (também bastante similares) comecem a aparecer; sendo que, nos gatos, a doença destaca sinais diferenciados, mas não menos agressivos.