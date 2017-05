Três ocorrências envolvendo furto e roubo de motos na região

Crimes aconteceram em Imbé de Minas, São Sebastião do Anta e Ubaporanga

DA REDAÇÃO – Três ocorrências relativas a furto e roubo de motocicletas foram registradas nesta segunda-feira (29). Os crimes aconteceram em Imbé de Minas, São Sebastião do Anta e Ubaporanga. Uma moto foi recuperada e dois suspeitos já foram identificados.

Imbé de Minas e São Sebastião do Anta

A Polícia Militar foi informada que por volta das 11h, no Córrego dos Miguel, zona rural de Imbé de Minas, havia ocorrido o roubo da motocicleta Honda Bros, placa PXS 8647. A vítima relatou que foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um dele estava armado com uma garrucha calibre 22. Segundo a vítima, um dos bandidos chegou a dizer: “eu quero sua motocicleta se não meto tiro na sua cara”. Não satisfeitos em apenas roubar a moto, os autores vasculharam a vítima à procura de dinheiro e celular, mas nada encontraram.

Após o crime, a dupla fugiu sentido São Sebastião do Anta. No local do crime, os marginais abandonaram uma Honda CG 125 que tinha sido furtada na madrugada desta segunda-feira (29) quando estava estacionada na Rua Manoel Medina, centro, São Sebastião do Anta. O veículo foi recuperado pela PM.

A vítima passou as características dos autores e a PM conseguiu identificar dois suspeitos, ambos moradores de São Sebastião do Anta e contumazes nesse tipo de crime; porém eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.

Ubaporanga

O dono da moto Honda CG 125, placa HBI 9471, que trabalha como entregador de gás, disse que por volta das 18h desta segunda-feira, estacionou seu veículo na Rua Antônio Alves, Bairro Bela Vista, em Ubaporanga, e foi para sua casa, também na mesma via.

Por volta das 20h, ele saiu da residência e constatou que a moto tinha sido furtada. A vítima não soube indicar possíveis autores e relatou que durante o tempo em que permaneceu em sua residência, não percebeu a presença de pessoas do lado de fora.

A moto não tinha sido recuperada até o final dessa edição.