Se transmitido ao humano, vírus da Raiva pode provocar morte em curto período

Regional de Saúde realiza reunião de alinhamento sobre campanha de vacinação antirrábica 2017

DA REDAÇÃO- A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano, realizou na última sexta-feira (26), reunião de alinhamento das ações da campanha de Vacinação Antirrábica de 2017. A reunião foi direcionada para todos os 35 municípios que compõem a região de saúde de Ipatinga, Caratinga e Coronel Fabriciano/Timóteo. Durante o encontro foram abordados temas como a conservação da vacina, repasse dos dados da campanha de 2017, estimativa de animais a serem vacinados; metas e a importância da campanha de vacinação.

Segundo Manoel Carlos dos Santos, referência técnica em Zoonoses da SRS de Coronel Fabriciano, que coordenou os trabalhos, juntamente com Fabiano Martins, referência técnica em Vigilância Ambiental, ressaltou que a raiva é uma doença causada por vírus que acometem mamíferos e pode ser transmitida aos homens. A doença envolve o sistema nervoso central, levando a óbito após curta evolução. “Parece que as pessoas não dão muita importância a esta zoonose, talvez por desconhecerem sua gravidade, ou por achar que ela ficou no passado. No entanto, se uma campanha não for feita adequadamente, percebe-se em curto espaço de tempo um aumento no número de casos”, ponderou Manoel Carlos dos Santos.

A queda significativa destes casos de raiva canina e felina, segundo Manoel, se deve à realização anual de campanhas de vacinação e, como consequência, observa-se a diminuição nos casos de raiva humana transmitida por animais domésticos. “Em nossa região, a meta para os nossos 35 municípios, é que a campanha antirrábica deste ano vacine 142.637 caninos e 23.417 felinos. O empenho dos gestores públicos e dos técnicos dos municípios é extremamente necessário, mas também a consciência dos cidadãos, participando da campanha. A raiva não tem cura e mata”, finalizou Manoel Carlos dos Santos.

CAUSAS E SINTOMAS

O site Minha Vida traz algumas informações importantes do Ministério da Saúde sobre a Raiva, veja:

Causas

A raiva é transmitida pela saliva infectada que entra no corpo por meio de uma mordida ou pele lesionada. O vírus viaja da ferida até o cérebro, onde causa inchaço ou inflamação. Essa inflamação leva aos sintomas da doença. A maioria dos casos de morte por raiva ocorre em crianças. Qualquer mamífero é capaz de transmitir raiva.

Sintomas

O tempo real entre a infecção e o aparecimento da doença varia muito – ser de dez dias a sete anos. Esse período é chamado de incubação. O tempo médio corresponde a esse período, no entanto, é de três a 12 semanas.

Os sintomas podem incluir: babar em excesso, convulsão, sensibilidade exagerada no local da mordida, excitabilidade, perda de sensibilidade em uma área do corpo, perda de função muscular, febre baixa, espasmos musculares, entorpecimento e formigamento, dor no local da mordida, agitação e ansiedade e dificuldade de engolir (beber algo provoca espasmos da laringe).

Em caso de mordida, a ferida deve ser limpa com sabão e água antes de qualquer outra medida. “Procure auxílio médico profissional logo em seguida para fazer os exames necessários. O médico deverá limpar bem a ferida novamente e remover quaisquer objetos estranhos. Na maioria das vezes, não são dados pontos nas feridas causadas pela mordida”, cita.

Se houver risco de raiva, a pessoa receberá uma série de vacinas preventivas. Essas vacinas são dadas, geralmente, em cinco doses durante 28 dias. A maioria dos pacientes também recebe um tratamento chamado imunoglobulina humana para raiva (HRIG); administrado no dia da mordida. A imunização e o tratamento para raiva são recomendados por, pelo menos, 14 dias após a exposição ou mordida.