De olho no HPV

A campanha de vacinação contra o vírus HPV, infelizmente, não alcançou a sua meta, que era vacinar 4,9 milhões de meninas entre nove e 13 anos. Apenas 49% das meninas receberam a primeira dose da vacina e dessas, 40% não voltaram para a segunda dose. Por isso, é necessário entender a importância da vacinação e da implementação de programas em comunidades e escolas.

O que é o HPV?

HPV – Papiloma Vírus Humano, são vírus sexualmente transmissíveis, que infectam a pele e mucosa, sendo encontrados mais de 150 tipos de vírus descritos.

Como é transmitido?

Através do contato íntimo, mais frequentemente pelo sexo vaginal e anal, mas também pelo sexo oral. Estima-se que 291 milhões de mulheres são portadoras de algum tipo de HPV.

O que ele causa?

Podem causar câncer de útero, vulva, vagina, anus, pênis e de orofaringe. Podem se manifestar também causando verrugas, chamadas de condiloma, no colo do útero, vagina, vulva, anus, região perianal, boca e garganta. Nos homens as verrugas podem se manifestar na glande, bolsa escrotal, anus, região perianal, boca e garganta. Mas a maioria dos infectados são assintomáticos, sendo a infecção transitória, podendo regredir espontaneamente.

Quais tipos de HPV causam câncer?

Existem 13 tipos de vírus oncogênicos, sendo mais frequentemente encontrados os tipos 16 e o 18, que estão presentes em até 70% das mulheres com câncer de colo uterino.

Qual o tratamento pro HPV?

Não há tratamento que possa eliminar o vírus de vez, mas existem tratamentos direcionados para lesão causada pelo vírus.

Quais vacinas disponíveis?

Já estão disponíveis no Brasil, dois tipos de vacinas, a Bivalente (16 e 18) e a Quadrivalente (6, 11, 16 e 18), ambas oferecendo proteção contra o câncer de colo uterino causado pelos vírus 16 e 18. A Quadrivalente oferecendo proteção também contra os vírus 6 e 11, que não são oncogênicos mas que estão frequentemente relacionados ao aparecimento de verrugas.

Quem pode se vacinar?

A indicação formal é para meninas e meninos de 11 ou 12 anos, podendo ser administrada entre nove aos 14 anos, período no qual a vacina é mais imunogênica, estimulando a maior produção de anticorpos que são importantes para proteção e eficácia. O ideal é antes do início da vida sexual, ou seja, antes da exposição ao vírus HPV, mas mesmo que a exposição já tenha ocorrido, a vacinação deve ser realizada.

A Anvisa libera o uso da vacina Quadrivalente para mulheres entre 9 a 45 anos e homens entre 9 e 26 anos; e a Bivalente para mulheres entre 10 a 25 anos. O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente a vacina Quadrivalente, atualmente, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 12 e 13 anos com ampliação gradativa para faixa etária de 9 a 13 anos até 2020.

Consulte o seu médico para mais informações e esclarecimentos.