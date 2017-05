Prefeitura e PM firmam convênio e trânsito volta a ser fiscalizado nesta segunda-feira (29)

CARATINGA – No início do ano passado, o trânsito foi municipalizado em Caratinga. Desde então, foram implantadas algumas mudanças e feitos convênios para este setor. Um dos convênios foi firmado com a Polícia Militar para que fizesse o trabalho de fiscalização. Esse convênio se expirou, mas agora foi novamente firmado e essa fiscalização será retomada amanhã.

A respeito desse assunto, capitão Flávio explicou que nos últimos três meses a PM não fez essa fiscalização, mas agia quando acionada e somente confeccionada o auto de infração. “O convênio celebrado com o município perdeu a vigência. Então a Polícia Militar atua nesses casos de fiscalização de trânsito municipal mediante delegação. Se não há convênio, a polícia não pode fiscalizar. Diante disso, há três meses não fazemos auto de infração e com isso o trânsito da cidade ficou meio desorganizado e com certo prejuízo até para sua fluidez”.

O oficial ressaltou que neste período algumas pessoas não observaram a sinalização de trânsito e também os casos dos proprietários deixarem seus carros estacionados em locais de carga e descarga e nos pontos de ônibus. “Então dia 29 (amanhã) iniciaremos essa fiscalização. Além disso, todas nossas equipes irão receber os talonários para confecção de auto de infração. Então nosso chamamento é para que as pessoas observem a sinalização de trânsito e deixem de cometer essas infrações, porque além das multas, tem ainda a remoção do veículo e todo aquele transtorno do proprietário ficar sem seu veículo por alguns dias, ter que se deslocar até o departamento de trânsito para ter seu veículo restituído e pagar os valores referentes a remoção e estadia no pátio. Então a Polícia quer agir de forma preventiva para que as pessoas não comentam essas infrações”.

ORIENTAÇÕES

Como durante três meses essa fiscalização não ocorreu, pode ser que alguns proprietários de veículos estejam mais descuidados. Sobre esses casos, capitão Flávio faz a seguinte orientação. “Temos verificado que alguns condutores estão ultrapassando com o semáforo fechado. Porém as questões mais relativas são sobre os estacionamentos, pois temos verificado que muitos condutores estão parando em locais proibidos e a Polícia Militar não tem agido e essa inércia gerada pela falta de convênio tem trazido certo caos ao trânsito da cidade. Quando não há fiscalização efetiva, as pessoas sentem a liberdade de cometer certas infrações. Então a nossa orientação é essa, que as pessoas observem a legislação de trânsito porque a fiscalização será bem intensiva”.