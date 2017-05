IMPRESSÕES DO BRASIL: Professor Amédis Germano analisa a atual conjuntura brasileira e nos mostra que a história mais uma vez se repete

DA REDAÇÃO – Desde o mês de março de 2014, o brasileiro passou a conviver com a ‘Operação Lava Jato’. Ao longo de mais de três anos, vários nomes foram citados, investigados e houve prisões. No ‘olho do furação’ estão políticos e empresários. A Operação Lava Jata parece ser um buraco sem fundo, quando mais se cava, mais sujeira aparece.

Para entender essa situação da vida nacional, o DIÁRIO entrevistou o professor Amédis Germano dos Santos, que dentre tantas qualificações, é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP (2005), mestre em História da Ciência pela PUC-SP (2000), graduado em Ciências Políticas e Sociais (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1984). Atualmente é professor adjunto I do Instituto de Ciências, Engenharia e Tecnologia (ICET), da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM/Campus Mucuri -Teófilo Otoni).

De forma didática, professor Amédis faz um apanhado dos fatos passados e mostra que no Brasil a história sempre repete, mas em proporções distintas.

Como o senhor analisa a atual crise política brasileira sob uma perspectiva histórica?

O problema atual não é um caso isolado. O que é chamado de crise não é um fato de conjuntura, mas de estrutura. Quando a crise é conjuntural, temos como suas causas fatos dos últimos momentos que podem ser políticos, econômicos, partidários, jurídicos, sociais etc. Temos crises estruturais quando os seus causadores são elementos persistentes ao longo do fluxo histórico da sociedade organizada.

Desde o “atropelamento” português a partir de 1500, tivemos centenas de crises causadas por diferentes fatores passando por sublevações, desobediências civis, tentativas de independências/discordâncias, sendo elas: pontuais (Inconfidência Mineira – 1789/92, Revolução Pernambucana – 1817; Província do Uruguai – 1828, Cabanagem – 1835/40, Balaiada – 1838/41, Revolução Praieira – 1848/50, Guerra de Canudos – 1896/7); regionais (Confederação do Equador – 1824, Farroupilhas – 1835/45, ) e nacional (Independência do Brasil – 1822/3, Guerra do Paraguai – 1864/70, Proclamação da República – 1889), dentre tantos outros movimentos de importância.

As causas de cada uma delas envolviam elementos econômicos, políticos, sociais, religiosos etc., o que denota a inexistência de um Programa Nacional de Nação para os povos que habitavam o território brasileiro. Nem a Independência nem a Proclamação tiveram ou se propuseram a constituir/instituir um Plano Nacional de brasilidade. Os interesses sempre foram extremamente divergentes, de interesses de grupos ou particulares.

A crise de 1929 antes que política, foi muito mais econômica, pois as exportações de café que renderam U$ 445 milhões em 1929, caíram para U$ 180 milhões em 1930, com a aqueda do preço do café em torno de 90% de seu valor no mercado. Isso é que fez desmoronar os acordos políticos que sustentavam a política do café-com-leite – entre Paulistas e Mineiros. A pseudodemocracia que vivíamos até a década de 30, caiu nos braços da Ditadura de Vargas perdurando até 1945. Neste período conhecemos uma protoindustrialização tardia graças aos esforços de guerra (1939-1945). Não podemos chamar o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) de democracia porque ele fora eleito sob o guarda-chuvas da coligação PSD/PTB, ambos varguistas – a oposição foi representada pela UDN do Brig. Eduardo Gomes.

A volta de Getúlio (1951-1954) terminou na tragédia de agosto, só retomando à normalidade com JK (1956-1961). As crises se agravaram nos governos de Jânio Quadros (1961) e João Goulart (1961-1964), sendo que neste último a crise agudizou-se de vez trazendo à tona os militares com o Golpe que perdurou de 1964 a 1985.

A pose de Sarney em 15 de março de 85 acenava para ares democráticos, mas sua eleição foi indireta, feita pelo Congresso – ele era apenas de vice-presidente – que assumiu por causa da morte do titular, Tancredo Neves. No seu governo a inflação chegou a 90% ao mês, acumulando 1.764,86% em todo o seu (des)governo.

Fernando Collor (1990-1992) terminou em Impeachment, assumindo Itamar Franco que conseguiu estabilizar a economia brasileira com o Plano Real. A seguir tivemos uma estabilidade relativa com FHC entre 1995 e 2003, seguido por Lula (2003-2011).

Dilma assume em 2011 para dois mandatos, mas já em 2013 começaram os protestos contra sua política econômica que desabou na Operação Lava-Jato em 2014 e levou-a ao Impeachment em 31 de agosto de 2016. Com sua saída, assumiu o seu vice, Michel Temer, que colocou o Brasil no estado que se encontra no presente: com crise política, econômica, social, jurídica, previdenciária, trabalhista, tributária, moral, etc.

Professor, podemos dizer que o Brasil vive a sua fase mais maniqueísta e ela se resume aos ‘contra’ e a ‘favor’ de Lula?

Por maniqueísmo entende-se uma visão de mundo em que as ordens se operam no embate de duas visões aniquiladoras: o Bem e o Mal. O maniqueísmo político encontra-se arraigado em todas as sociedades organizadas a partir do Século III no Império Romano – mas teve sua origem no Império Persa (o Irã de hoje). Quando dizemos que tal discurso é maniqueísta, colocamos as coisas em debate entre aqueles que se dizem do bem e os do mal – quem apoia fulano é do bem, o seus opositores são do mal e vice-versa. Todos os segmentos políticos em voga no Brasil e no mundo operam mais ou menos dessa forma. E é justamente isso que vemos nos discursos políticos que envolvem lulistas x temeristas; lulistas x dilmistas; marinistas x malufistas; alquimistas x hadaristas; capitalistas x socialistas, marxistas x maoístas; leninistas x trotikistas; direitistas x esquerdistas. Em países em que a bipolaridade política impera, o maniqueísmo pode ser até mais forte: republicanos x democratas (EUA), trabalhistas x conservadores (Inglaterra), direitistas x centristas (França), chavistas x opositores (Venezuela), kircheneristas x peronistas (Argentina) etc. Em suma, como a fase mais ou menos maniqueísta depende do contexto e do acirramento dos ânimos dos contendores, a atual é sem dúvida bem visível

Há tempos o noticiário é tomado pelas notícias da operação Lava Jato. A cada dia surgem novas informações, novas denúncias. Até quando vai essa operação e o senhor corrobora daquela opinião de que essa operação está ‘parando’ o país?

A Lava Jato teve início em 17/03/2014 quando uma rede de postos de gasolina foi investigado por operação de lavagem de dinheiro do doleiro Alberto Youssef. Preso este, contatou-se que ele tinha ligação com o Diretor da Petrobrás, Paulo R. Costa e, deste chegou-se a Nestor Cerveró, Odebrecht, Andrade. Gutierrez, OAS, JBS etc.

O emaranhado de ligações das propinas estende-se de empresários a políticos, de doleiros a servidores públicos, de banqueiros a empresas fantasmas, de paraísos fiscais a bancos no exterior. A trama foi muito bem tecida e seus fios são longos, intricados e resistentes porque envolve poderosos do Executivo, Legislativo e Judiciário. Assim sendo, ela irá até onde deixarem que ela possa ir, pois sabemos que ela é vítima constante de sabotagens por parte dos poderes constituídos e empresários bilionários, incluindo aí empresas estrangeiras e governantes de outras nações. A manutenção da operação, que já se encontra na 41ª fase, dependerá da vontade política para isso e, também, do apoio da sociedade brasileira em prol dos membros do MPF e PF – sem a sociedade, ela será extinta de vez.

A ideia de que a Operação está parando o país é maniqueísta, injusta, interesseira e de má fé. Apurar crimes cometidos pela elite é um dever da sociedade organizada; aceitar a falsa ideia de que ela atrasa o país é aceitar a ideia de que só vamos para frente com roubalheira? Então adiantar a nação só é possível se calarmos perante os desvios milionários? Usaram o falso argumento de que o fechamento das empresas da Friboi causaria desempregos no país. Então, só teremos empregos se deixarmos que as grandes empresas desviem milhões dos nossos cofres, produtos de nossos impostos? Se assim o fosse, quer dizer então que países sérios como a Finlândia, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Alemanha, Canadá, dentre outros, seriam paupérrimos – quando na verdade estão no topo da riqueza e distribuição de renda. Se roubalheira fosse sinônimo de riquezas os países mais corruptos do mundo seriam os mais ricos, como: Somália, Sudão do Sul, Coreia do Norte, Síria, Iêmen, Líbia, Afeganistão, Guiné-Bissau, Venezuela e Iraque, para ficar só com os dez primeiros.

A Lava Jato não está parando o Brasil, quem faz isso são estes propineiros, os empresários de má fé, os políticos descomprometidos com a nação, os eleitores que vendem seu voto e sua dignidade e a imprensa comprometida com toda essa malta de bandidos.

Depois das gravações de Joesley, o governo Temer estaria no fim? Ainda sobre os irmãos Joesley e Wesley Batista, eles fizeram acordo e, até então, não sofrerão punições. O senhor concorda com isso?

Vamos por etapa. O fim do Temer não foi nem será decretado por Joesley, mas sim por uma série de combinações de fatos, dos quais a JBS foi apenas um elemento catalizador da derrocada temerista. A somatória de delações e fatos comprometedores da chapa Dilma-Temer, passando pela Petrobrás, Empreiteiras, Friboi, Cunha, Palocci, Cerveró, Paulo Roberto Costa, Youssef, os Marqueteiros etc é que estão levando o governo do Temeroso para as trevas.

O acordo com os ‘irmãos metralhas’ (digo, Batista), não são de todo conhecido pela sociedade. A Procuradoria e o Ministério Público alegam que a leniência (acordo de delação feita com a pessoa jurídica, a JBS) seria melhor que nada e menos prejudicial para o país. Dizer que eles não sofrerão punições é inoportuno porque ainda não há uma sentença transitada em julgado. A justiça da “República de Curitiba” (faço essa colocação no bom sentido, porque gostaria que todos os estados tivessem uma justiça tão rápida com tantas deleções e processos) está cumprindo o papel que a sociedade espera. Neste interregno de tempo, pouco mais de dois anos, o Tribunal Federal do Paraná colocou dezenas de propineiros na cadeia; já o STF, levou dez anos para julgar o Paulo Maluf – e mesmo assim dificilmente ele irá para a cadeia. Em resumo, não tenho como concordar com a proposição acima. Já o acordo com a JBS deixou bem claro que o crime compensa, e muito.

Caso Michel Temer renuncie ou sofra impeachment, a Constituição prevê eleições indiretas e os promotores do impeachment preferem colocar alguém no poder, comprometido com a agenda conduzida pelo atual governo. Fala-se muito em Carmem Lúcia, presidente do Supremo. Como a defesa das eleições diretas poderia triunfar nessas circunstâncias?

Primeiro, se o Temer renunciar agora – ele já disse que não o fará – o Art. 79 da CF/88 prevê a substituição pelo vice-presidente. Como ele não tem, o Art. 80 da CF/88 prevê na sequência: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e, por fim a Presidente do STF – mas isso só ocorrerá se completados dois anos de seu mandato. Uma renúncia agora teríamos o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ)? Constitucionalmente, sim. Como ele está bastante envolvido na Lava Jato, nós teríamos a continuidade do caos instalado no Planalto – o mesmo vale para o próximo, o senador Eunício Oliveira (DEM-CE), todo envolvido na Lava Jato, também. A opção final ficaria com a presidente do STF, Ministra Carmen Lúcia – mineira de Montes Claros. Esta última opção poderia ser água fria na ebulição politiqueira do Planalto. Entretanto, o tecnicismo da ministra seria o suficiente para aplacar a desordem politiqueira Brasil afora? Ela teria o apoio de seus pares, caso viesse a ocupar o Planalto? Sabemos o quanto o STF está perdido nestes últimos 5 anos, e com parte de seus membros desmoralizados perante a sociedade.

No caso de Impeachment – o Art. 85, V, da Constituição Federal prevê crime de responsabilidade, passível de julgamento segundo a Lei 1.079/50 e Súmulas 722 do STF

– o processo como já vimos no caso Dilma foi muito lento e trabalhoso, o que arrastaria nossa crise pelos meados de 2018. Caso isso venha a ocorrer – mas por ora não acredito que o Presidente da Câmara irá sacar um dos 13 pedidos até hoje – correremos o risco de deixar a nação em colapso.

Temos ainda outra opção: arrastar a crise temerosa até o fim do ano e permitir que o ocupante do Planalto renuncie a partir de 2018. Neste caso o Art. 81, 1º da CF/88 prevê eleição indireta para a vacância do cargo, eleição está a cargo do Congresso Nacional (513 Deputados Federais e 81 Senadores). Este é outro problema porque o próximo presidente seria escolhido por pelo menos uns 300 parlamentares altamente comprometidos com as operações da Lava Jato – isso porque o Palocci e o Cunha ainda não fizeram o acordo de delação premiada, tampouco ainda foi aberto uma operação no BNDES e Oi.

O triunfo de uma eleição direta parte pela vontade política da sociedade civil, e vontade política, empresarial, jurídica etc. Com tantos políticos que precisam ser depurados e sentenciados, o que temos no momento é um vácuo político de lideranças em quem confiar para levá-lo a disputar um pleito de tanta importância. Caso tenhamos uma direta, correremos o risco de tornar as coisas pior que já está – mas é um risco que teremos que correr, é o que penso. E de imediato, precisamos de uma Reforma Política urgentíssima, e depois a Eleitoral, Tributária, Jurídica, Educacional etc.

O senador Aécio Neves é outro citado nas gravações de Joesley Batista. Aécio estaria acabado politicamente?

Que o Aécio está arrasado, não tenhamos nenhuma dúvida. Daí a dizer que ele está acabado, existe um hiato profundo. Diziam que o Sarney estaria acabado após deixar o Planalto – ele continua vivíssimo e dando seus palpites errados como se nada tivesse ocorrido. Disseram que o Collor estava acabado, ele voltou cheio de pompas, está vivo e propinando como sempre. Falaram que o Jader Barbalho estava morto, ele não só elegeu-se como Senador como emplacou seu filho num Ministério, mesmo estando todo enrolado na Lava Jato. Sacramentaram a vida política do Renan Calheiros e ele continuou mandando e desmandando, mesmo estando cheio de processos no tartaruguento STF. Desde a década de 80 que ouvi falar no fim do Paulo Maluf. Por que só agora, dez anos depois de estar no STF, ele foi sentenciado?

Os nossos maiores problemas são: a justiça – lenta, cara, burocrática, desinteressada e comprometida com os poderosos – e a amnésia dos eleitores. Estes, sequer conseguem se lembrar do último candidato em que votaram na última eleição. E para agravar mais ainda, continuam votando em bandidos declarados da nação, em sujeitos cujas fichas não servem sequer para limpar chiqueiros de porcos em decomposição. A inconsciência política de certos eleitores é tão inexistente que são capazes de votar em animais (em 1959 o rinoceronte Cacareco obteve 100.000 votos em São Paulo; em 1987 o Mosquito Aedes obteve 29.668 votos para prefeito de Vila Velha/ES, com mais votos que o eleito com 26.633; e em 1988 o Macaco Tião obteve 400.000 votos no Rio de Janeiro). Foi este mesmo eleitor carioca que elegeu o caratinguense Agnaldo Timóteo como deputado federal pelo PDT em 1982 e o índio Juruna, do Mato Grosso, pelo mesmo partido e no mesmo ano. Onde estava a seriedade?

Com um cenário deste, não se pode declarar a morte política nem do diabo.

Num momento como esse da vida política brasileira, falta bom senso, ou seja, são os antagonistas se digladiando em prol de seus interesses e não do Brasil?

A falta de bom senso não é problema exclusivo deste momento brasileiro; na história política brasileira raros foram os momentos em que houve consenso e bom senso para com os interesses da nação. O que há de bom nos momentos de graves crises é que ela parece tocar na consciência de algumas pessoas de certa formação moral e ética. Desgraça pouca é bobagem, já diziam. Mas quando percebem o mundo levando tudo de roldão, há um certo apaziguamento de ideias e os interesses nacionais respiram mais aliviados. Tivemos isso no pós Golpe de 30, Golpe de 37, pós Guerra de 45, Eleições de Juscelino, Governo de Itamar Franco, Primeiro Governo FHC e Primeiro Governo Lula. Depois disso o dissenso falou mais alto e os interesses particulares se sobrepujaram aos da Nação. As prisões da Lava Jato e punições severas dariam uma pontinha de esperança ao povo brasileiro, mas lenta como está a justiça brasileira, o céu continuará cinzas por um bom tempo. Enquanto não houver um Plano de Governo para as próximas gerações, teremos borrascas terríveis.

Existe ideologia entre os partidos brasileiros? Ainda sobre os partidos, qual sua avaliação sobre essa enormidade de siglas que temos?

Ideologia como ideias não permeiam os partidos porque nenhum deles tem Planos de Governo; pensam somente na próxima eleição, não na próxima geração. Pensam pequeno demais e em imediatismo os descolados dos avanços tecnológicos e científicos que rolam mundo afora. São de uma pobreza política incomensurável, de uma cegueira sem limites, e por isso mesmo, só percebem o seu próprio interesse.

A inexistência de Programas de Governo que atendam aos interesses da nação como um todo faz com que cada grupo sele seus interesses pequenos em agrupamento de apaniguados que podem ser dominados com certa facilidade. Daí as propostas de dezenas de partidinhos inexpressivos, verdadeiras siglas de aluguel, que sequer sabem para onde ir quando dos grandes pleitos estaduais e nacionais. Por isso se vendem por miséria e/ou interesses escusos. É por isso ainda que estas siglas de aluguel continuam sempre nas mãos de familiares; pais, tios, primos, filhas, afilhados, apaniguados… verdadeiros filhotes de “cruz credo”, semianalfabetos ou analfabetos funcionais.

As grandes nações politizadas mal suportam uma terceira via partidária porque os que existem têm Programas Políticos compromissados com os interesses da nação como um todo. Ainda estamos longe de atingir este nível de conscientização.

O senhor ainda acredita no político?

Essa foi provocativa.

Todo homem é político, mesmo que não saiba ou não queira porque nossas escolhas são opções políticas. O simples ato de dizer SIM ou NÃO é um ato político porque é uma escolha; até mesmo tangenciado pelo TALVEZ estarei fazendo uma escolha que não é o SIM nem o NÃO. Quando opto por não votar estou exercendo meu direito político de dizer que aquelas propostas a mim apresentadas não me servem – então, estou sendo político.

Finalizando. Não acredito em 99,99% dos políticos que se apresentam por aí, mas tenho a convicção de que entre eles sempre aparece alguém para diferenciar o joio do trigo. Volta e meia aparecem vereadores ou prefeitos fazendo algo diferente, o que nos deixam cheios de esperança e orgulho – mas são raros. Agora, ter orgulho de deputados, senadores, governadores e presidente, isso já é querer demais. Os calhordas que aí estão não ser chamados de políticos, no máximo, politiqueiros, ali-babás propineiros.

Votaria em algum partido ou político atual?

Certamente já dei a resposta na questão anterior. Seria muito contra senso se dissesse que sim.

Em sua visão, qual seria a melhor saída para o Brasil atualmente?

A pergunta ficou em aberto. Quais portas de saída? A política? A econômica? A social? A jurídica? A tributária? A Educacional, etc?

Vou responder pelo contexto atual. Uma eleição direta sem a participação de quaisquer membros do Congresso atual, sob várias condições, a saber:

a)- que seja eleito alguém comprometido em apenas terminar o mandato do atual ocupante do Planalto, sem a possibilidade de reeleição,

b)- que este indivíduo se comprometa a reestabelecer a ordem política, independentemente de colorações partidárias e que, convoque para o próximo pleito uma Assembleia Constituinte para reformular nossa Constituição, preferencialmente no Regime Parlamentarista.

c)- que seja proibida a reeleição em quaisquer dos cargos eletivos – podendo retornar em outro pleito, posterior,

d)- que sejam abolidos os salários dos cargos legislativos em quaisquer dos entes federativos da união, adotando um salário simbólico como o fazem outras nações,

e)- que os salários dos cargos do executivo sejam fixados em um mínimo necessários às exigências de seu cargo, e permaneça sob o controle estrito de um Tribunal de Contas independente, cujos membros sejam escolhidos por concurso e prova de títulos,

f)- que os cargos de Desembargadores, Ministros e demais membros do Judiciário sejam preenchidos por critério de capacidade, titulação e/ou escolhas por seus pares – jamais indicados pelo executivo,

g)- que sejam abolidos os privilégios relativos aos cargos públicos,

h)- que as imunidades parlamentares fiquem restritas apenas ao ambiente físico do Parlamento

i)- existem muitas coisas que precisam ser mudadas, mas não tenho espaço para expô-las.

Para finalizar, até onde essa crise política prejudica a retomada do crescimento?

Já prejudicou, e muito. Quando se tem indecisões políticas, o mercado reage em seu devido tempo e consequências. Só existe crescimento quando as instituições oferecem segurança econômica, política e social – o que verdadeiramente não estamos tendo nestes últimos três anos. Para agravar ainda mais, não temos segurança jurídica, pois estamos constantemente vendo o ordenamento jurídico sendo esfacelado por tribunais inoperantes e inconsequentes – conseguem a proeza de não falarem a mesma linguagem do ordenamento escrito. Volta e meia um mesmo tribunal desdiz o que acabou de dizer dias atrás. Isso pode não interferir em mim ou você, mas poderá afetar profundamente um empresa que investiu ou pretende investir em determinados espaços econômicos – a guerra fiscal entre os Estados é um exemplo do quero dizer.

Uma palavra mal dita por uma pessoa em sua devida posição política pode afetar as bolsas mundo afora (caso ocorrido na Lava Jato, nas gravações entre o presidente e dono da JBS fazendo paralisar as bolsas mundo afora). A depredação de patrimônio público por baderneiros, além de causar prejuízos internos, assusta investidores que pretendiam instalar aqui e expulsam os que aqui já se encontravam. Somente uma estabilidade política, econômica e social poderá oferecer condições para a retomada em nível desejado. Esta crise do momento deixará marcas que acredito irá superar a famosa década perdida dos anos 80. Infelizmente!