A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Margareth Maciel de Almeida Santos

Advogada e doutoranda em Ciências Sociais.

Pesquisadora CNPQ.

Pois é. A corrupção corre solta em nosso país, seja em nível municipal, estadual ou federal. A maldita está livre e solta, conforme a imprensa escrita, falada/ televisionada/internet que nos apresenta um Brasil espoliado de todas as formas e em todos os tempos. Estamos vivendo uma crise de representatividade, uma turbulência no sistema político brasileiro, cuja história recente atinge o ápice da rejeição do povo brasileiro em relação ao Congresso. Estamos sem rumo, sem ter em quem confiar.

O problema está aí, com a apresentação dos nomes dos corruptos com o intuito de que sejam criadas soluções para tentar acabar com esse crime que mata milhões de cidadãos.

Em Belo Horizonte, o Hospital Mário Penna, referência nacional no tratamento de câncer, o único que trata exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), está quase sendo fechado, por falta de dinheiro, por falta dos milhões que estão nas mãos dos políticos, cujo objetivo é beneficiar a eles próprios.

Eu fico sem saber o que pensar! Eu não sei se perdi a esperança de ver o Brasil se tornar um país justo, no entanto confesso envergonhada que me sinto imensamente culpada quando emprestei legitimidade a um sistema de poder que durante as propagandas eleitorais identificou quais eram as carências das multidões, influenciou eleitores e que enganada ajudei a construir um sistema de corrupção cada vez mais abrangente e sofisticado.

A danada da corrupção também passou a nível empresarial que negocia com o Planalto e ao mesmo tempo sustenta vários partidos. No momento só ouço falar de milhões e bilhões de dólares…

É corrupção nos governos “Lulopetista”, “Peessedebista”, “Emedebista”, inclusive vale destacar aqui é a que compõe o grande número de deputados e senadores denunciados na Lava jato. E será que durantea ditadura militar também a corrupção não estava presente?

Onde erramos?

Primeiramente o império, depois dividido com mandonismo latifundiário, o poder dos coronéis, até a república inspirada no positivismo que os militares adotavam como se fosse uma bússola direcionada para “ORDEM E O PROGRESSO”.

Qual ordem? Uma ordem que pode ser definida como rígida hierarquia social?

Qual progresso? O progresso dos injustos, dos desonestos que não sabem compartilhar os ganhos do País acentuando ainda mais a falta de solidariedade, o desrespeito com a sociedade, com os problemas gerais: saúde, educação, economia e por aí vai….

O Brasil é uma REPÚBLICA FEDERATIVA.

O que quer dizer REPÚBLICA?

É definida como uma “forma de governo na qual o povo é soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funções em poderes distintos” (HOUAISS).

Vejamos:

Quem é o soberano? É o povo.

Quem outorga um mandato ao seu representante esperando a realização de seus interesses? É o povo.

Infelizmente a vontade popular ocorre em tese e não na prática.

Esse tipo de “contrato” que o povo acordou com os seus representantes é de extrema relevância. Precisaríamos compreender independente de quais quer que seja a nossa profissão, participar efetivamente da política para que possamos nos tornar mais críticos aos atos praticados pelos nossos representantes.

Para quem não sabe, a indicação do ministro pelo presidente decorre do mandato outorgado a ele pelo povo, e que deve ser feita cautelosamente e não apressadamente como ocorreu com a substituição do ministro Teori, que faleceu em uma viagem aérea. “Os candidatos se movimentaram rapidamente.”

Vejamos:

O presidente Temer, aquele que não foi eleito pelo povo e que há muito já se encontra desgastado junto a uma grande parte da opinião pública quando indicou somente “um nome para que fosse substituir o falecido Teori,” só o pôde fazer porque o povo lhe outorgou poderes para isso.

O presidente tem o poder de indicar e o senado tem o poder de apreciar.

Lembremos que o Planalto compõe pelo presidente, ministros e parte de base aliada entre os delatados, e não pode deixar melindrar a relação com os magistrados do STF, particularmente o presidente.

Que quadro triste! Luta do poder pelo poder!

O que se vê é uma esculhambação generalizada na nossa democracia, briga entre Poderes e ainda as propostas que aparecem são só para tirar direitos dos trabalhadores.

Fazendo um balanço do mesmo parlamento no ano de 2016, cito Tiririca: “pior não fica”!

E no início de 2017 foi o recorde das revelações. Tudo aquilo que estava debaixo dos panos, ou seja, as falcatruas que surgiram e que irão surgir ainda mais nos leva a ficar de boca aberta e surgi uma revolta, e que revolta…E sempre que surge os nomes dos corruptos, penso que não sobra ninguém para que possamos confiar. O quadro nos leva a pensar em soluções. Mas quais? Será que conseguiremos resolver?

Pensávamos que o impeachment de Dilma Rousseff da Presidência da República, interrompendo um período de 13 anos de PT no centro do poder fosse ser a solução para todos os problemas do Brasil. Que engano!

Os grupos de extrema direita, muitas deles com discursos vistos em redes sociais de clamor por intervenção militar e a volta da ditadura? Ai, ai, ai…. Que dó!

Tudo isso acontecendo em meio a maior crise econômica do país em décadas, além das manifestações muitas vezes intolerantes de rejeição à política e aos políticos,

O aumento da intolerância do atual ambiente político nos leva a citar o marxista, autor francês Jacques Rancière, de “ÓDIO À DEMOCRACIA”, que se relaciona com o que estamos vivendo hoje no Brasil. A desmoralização do Congresso incita esse tipo de comportamento nos levando a desacreditar que a classe política seja capaz de conduzir o país a alguma desenvolvimento econômico e progresso social, pois está em claras que a corrosão da credibilidade política e das instituições políticas se encontra em crise política profunda por causa das contaminações dos interesses particulares.

Termino com uma citação do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama quando declarou em Atenas, após as eleições: “a democracia tem muita dificuldade quando os lados são profunda e radicalmente antagônicos”.

Ainda cito o autor do livro sobre as manifestações e 2013, Eugênio Bucci: “as ruas farão mais barulho”.