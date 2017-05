Seminário de Agricultura Familiar

Capacitação acontece hoje, em Cordeiro de Minas

DA REDAÇÃO – Acontece entre às 8h e 12h de hoje, na Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva, em Cordeiro de Minas, zona rural de Caratinga, o 1º Seminário da Agricultura Familiar. O evento é uma realização da Associação dos Moradores e Agricultores de Cordeiro de Minas (AMAC) em parceria com o Instituto CENIBRA, Prefeitura Municipal de Caratinga, EMATER-MG, Federação Trabalhadores Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Previdência Social – Agência Caratinga e Polícia Militar de Minas Gerais.

O evento conta com especialistas da Universidade Federal de Viçosa, EMATER e Secretaria Municipal de Agricultura, que ministram oficinas de hortaliças, palmito pupunha, fruticultura e culturas diversas (cana, milho, pimenta do reino e etc.). Além disso, a programação têm palestras sobre trabalhador rural e Previdência Social; Culturas agrícolas e respectivas potencialidades, Sustentabilidade Ambiental.

PARCERIAS

Por meio de contratos de parceria rural com os municípios e sindicatos de trabalhadores rurais, a CENIBRA disponibiliza áreas de cultivo aos pequenos produtores. A orientação técnica é feita pela Empresa de Assistência Técnica Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER).

“Atualmente, o Instituto CENIBRA mantém áreas em seis municípios (Belo Oriente, Caratinga, Coluna, Ipaba, Santana do Paraíso e Virginópolis). São cerca de 290 hectares que beneficiam aproximadamente 390 famílias através do plantio de hortaliças, milho, leguminosas e feijão. A CENIBRA realiza a cessão de área da Empresa com o objetivo de gerar alternativas de trabalho a produtores rurais e consequentemente a fixação do homem no campo. Além de contribuir para requerimento da aposentadoria” informa a coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, Leida Hermsdorff Horst Gomes, também responsável pelo Instituto CENIBRA.

A Prefeitura de Caratinga, o Instituto CENIBRA, e a Associação dos Moradores e Agricultores de Cordeiro de Minas (AMAC) firmaram parceria para realização do Projeto de Agricultura Familiar em Cordeiro de Minas. Cerca de 90 famílias serão diretamente beneficiadas com o Projeto. As famílias contempladas fazem parte da Associação de Moradores da localidade que cultivarão os 46,48 hectares cedidos pela CENIBRA nos próximos três anos. Os agricultores familiares receberão suporte técnico e material da Prefeitura de Caratinga e da AMAC para a produção de cereais, leguminosas, dentre outras culturas.