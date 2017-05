2ª Romaria das Águas e da Terra acontece em junho em Caratinga

Evento é promovido pela Comissão do Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana

CARATINGA– A diocese de Caratinga sediará no dia 4 de junho, a 2ª edição da ‘Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce’. O evento, com expectativa de reunir milhares de pessoas, terá início com acolhida às 7h, no Santuário de Adoração. Às 8h começará a caminhada até a Catedral, onde ocorrerão missa e almoço comunitário gratuito, fornecido pela agricultura familiar e de produção agroecológica, encerrando-se às 14h. As recomendações são usar roupa confortável e chapéu; além de levar prato, caneca e talheres, pois não haverá descartáveis.

Este ano, o tema da Romaria será ‘Bacia do Rio Doce, nossa Casa Comum’ e o lema: ‘Povos, terras e águas clamam por justiça’. A organização está sendo realizada pela diocese de Caratinga, juntamente com as demais que compõem a bacia do Rio Doce. Participam da realização também as Cáritas Diocesanas e Regional, a Comissão de Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana e o Fórum Permanente de Defesa da Bacia do Rio Doce. Os organizadores contam com o apoio da Via Campesina e dos sindicatos e associações dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar da região.

A 2ª Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce é promovida pela Comissão do Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana (que compreende as dioceses de Mariana, Itabira/Fabriciano, Governador Valadares e Caratinga), envolvendo ainda as dioceses de Guanhães, Colatina e arquidiocese de Vitória, que compõem esta bacia hidrográfica e foram afetadas com o rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana.

Em carta convite, dom Emanuel Messias de Oliveira ressaltou que “esta romaria será uma grande oportunidade evangelizadora de presença pública e profética de nossas dioceses, na defesa e promoção da vida e defesa de nossa Casa Comum. Na esperança de que esta Romaria, celebrada nos 300 anos do encontro de Nossa Senhora Aparecida, neste Ano Santo Mariano, traga para todo o povo peregrino e romeiro todas as bênçãos do céu”.