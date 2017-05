Comemorações dos 169 anos de Caratinga

Prefeitura e organização falam sobre os detalhes da festa, que contará com nomes da música reconhecidos nacionalmente

CARATINGA – Caratinga completa 169 anos no dia 24 de junho. A prefeitura de Caratinga está programando uma festa para celebrar a data. Apesar do momento de instabilidade financeira que o país vive, gerando reflexos negativos também na cidade, o poder público municipal não deixará de comemorar o aniversário da cidade. O objetivo é manter a tradição da Festa de Aniversário de Caratinga e poder oferecer aos moradores e visitantes três dias de lazer.

Durante coletiva na manhã de ontem, o prefeito Welington Moreira (DEM) explicou a importância de se fazer a festa da cidade. “Quero dizer à população que apesar das dificuldades, principalmente financeiras, entendemos a importância que é estarmos comemorando a festa de aniversário do município, beneficiando a todos. Temos várias possibilidades dos recursos públicos e essa é uma delas. Estamos entendendo que depois de termos equacionado esses problemas, podemos fazer a festa que é enxuta, os valores dos artistas são inferiores aos executados no mercado. Se estivéssemos vivenciando o que pegamos no início do governo, não teria como comemorar. Esses artistas agradarão a toda população e com preços bastante módicos que conseguimos através do Carlos Carraro com seus contatos”.

O prefeito explicou que não terá o ‘Buteco é Coisa Nossa’ esse ano em razão do alto custo. De acordo com a organização, como forma de realizar a festa e, ainda assim, respeitar o dinheiro público dos caratinguenses, “a prefeitura de Caratinga investirá cerca de R$ 250 mil nos três dias (22, 23 e 24 de junho) do evento, valor muito abaixo do praticado em 2014 que foi de R$ 650 mil”.

ORGANIZAÇÃO DA FESTA

Os recursos serão utilizados na contratação dos shows e da estrutura que será montada na Praça da Estação. Uma licitação foi aberta para que as empresas interessadas em fornecer a estrutura possam participar. Os artistas principais foram contratados com preços inferiores aos cobrados no restante do país. No contrato estão incluídos deslocamento aéreo, transporte de Belo Horizonte até Caratinga, alimentação e serviço de camarim dos artistas.

A estrutura oferecerá praça de alimentação, bares, serviço de banheiros (40 banheiros químicos) e seguranças para oferecer conforto aos participantes da festa. Uma área para as autoridades será preparada dentro do local.

Carlos Carraro disse que foi convidado pelo prefeito para ajudar a fazer a festa de baixo custo pela experiência que já tem e deixou claro que não é contratado da prefeitura. “Vamos fazer uma festa de baixo custo e com transparência, orçada em R$ 250 mil, mas deve ficar em R$ 220 mil no máximo. O show que contratamos por R$ 85 mil já está em mais de R$ 100 mil. Tatau exige 16 passagens aéreas e está tudo incluso no valor. Os cantores da cidade ficarão em torno de R$ 10 mil e para divulgação, como prefeitura não tem licitação ainda, fomos atrás de vários empresários e conseguimos ajuda. A Praça da Estação será fechada e a entrada será com detector de metais. Uma reunião ainda acontecerá com os órgãos de segurança de Caratinga (Polícia Militar, Bombeiros Militar e Polícia Civil), quando será discutido o planejamento para todos os dias da festa”, informou.

ESPORTES

O superintendente de Esporte e Cultura, Cleiton da Rocha Gonçalves, disse que no domingo (25 de junho), aproveitando as festividades do aniversário da cidade, acontecerá uma corrida de rua e uma prova de mountain bike, na Praça da Estação. “Aproveito para convidar a todos a estarem também no Esporte Clube Caratinga, onde acontecerá o encerramento da Copa Distrital 2017. No dia 29 (próxima segunda-feira) teremos abertura dos jogos escolares, Caratinga sediará microrregional, com mais de 18 cidades convidadas”, anunciou o superintendente.

PROGRAMAÇÃO

Dia 22 de junho – Quinta-feira

-Matias Neto e Josué

-Banda Pecado Capital

-Charles e Vicentin

Dia 23 de junho – Sexta-feira

-Milionário e Marciano

Dia 24 de junho – Sábado

– Tatau & Banda