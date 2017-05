Curso de Fruticultura promove qualificação para produtores

Treinamento é resultado de parceria entre a FUNEC, Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga

CARATINGA – Entre os dias 22 e 24 de maio, produtores rurais da região receberam um treinamento gratuito para cultivar árvores frutíferas com maior qualidade. O curso de Fruticultura aconteceu na Unidade III do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), como parte de uma parceria entre a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga.

O público era formado por pequenos produtores da região, a maioria com a intenção de aperfeiçoar os conhecimentos que já aplicam. Segundo o instrutor Anderson Botelho, os conteúdos tratados no curso abrangeram todos os processos da fruticultura, aliando teoria e prática. “Tivemos aula de poda, formação de pomar, adubação, técnicas para que os produtores consigam frutos fora da época habitual, controle natural de pragas, colheita, pós-colheita e embalagem para atender o mercado consumidor”, descreve.

Os organizadores acreditam que treinamentos como esse são necessários para aproveitar o potencial agrícola da região de Caratinga, diversificar a produção e gerar renda. “Queremos fazer com que todos os pomares da região venham a produzir frutas. Em breve teremos também o curso de produção de polpa, para agregar ainda mais valor à atividade dos produtores”, avisa o mobilizador do Senar, Samuel Gonçalves Batista. “As principais atividades da região são a cafeicultura e a produção de hortaliças, o que torna a fruticultura um cultivo de segunda escala. Não é a principal atividade, mas pode vir a ser, temos muitas possibilidades, nosso clima é favorável a algumas culturas, e o curso vem justamente para trazer conhecimento aos produtores”, completa o engenheiro agrônomo responsável pela Unidade III do UNEC, Humberto Bomfim.

ESTRUTURA

A fazenda onde aconteceu a qualificação abriga também o Centro de Reabilitação FUNEC, onde são oferecidas 40 modalidades de terapia. Para os parceiros do Senar, o local é o ideal para cursos como os que a entidade promove, uma vez que permite aos alunos o contato com a prática dos ensinamentos. “É uma área de fácil acesso, e temos aqui todas as frutas que precisamos para trabalhar. A estrutura nos oferece ambiente favorável para ter um bom aprendizado”, declara o instrutor Anderson Botelho.

Zilma Lopes, produtora rural e participante do curso, concorda. Sua família comercializa frutos de sua propriedade, e ela aproveitou a oportunidade para se aprimorar. “Aprendemos técnicas novas, coisas que não conhecíamos. O ambiente proporciona o contato com o aprendizado na prática”, destaca.

Já Rodrigo Ribeiro é atleta e tem um pequeno sítio no Córrego Boa Vista. Ele começou a plantar frutos como passatempo, e também aprovou a iniciativa. “Pretendo tirar do meu lazer um pouco de lucro, e o curso vai ser extremamente útil dentro do que quero realizar no meu pequeno pedaço de terra”, afirma.