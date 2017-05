Jovem sofre acidente na MG-329

CARATINGA – Félix Henrique Lélis Cordeiro, 19 anos, sofreu um acidente na tarde de quinta-feira (25) no km 5 da MG-329 trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho.

De acordo com informações, Félix pilotava uma moto Honda CB 300, quando perdeu o controle da direção e chocou-se contra um barranco às margens da rodovia. O jovem foi socorrido pelos bombeiros militares e levado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ele sangrava pelo nariz, cortou os lábios e reclamava de dores no peito e costas. A situação inspirava cuidados, pois Félix foi vítima de tentativa de homicídio ocorrida no dia 23 de abril no terminal rodoviário de Caratinga, quando foi alvejado na cabeça.