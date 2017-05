PM prende suspeito de tentativa de homicídio registrada em Inhapim

DA REDAÇÃO – Jeferson Lucas de Assis foi preso nesta quinta-feira (25) pela Polícia Militar. Ele é acusado de participar da tentativa de homicídio contra Max Washington Barbosa, 18 anos. O crime foi registrado na noite de quarta-feira (24) no Córrego Barra do Alegre, zona rural de Inhapim.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Ipatinga. Com ele foram apreendidas diversas anotações de contabilidade de tráfico de drogas, comprovantes de depósitos em nomes de criminosos já conhecidos no meio policial, além de grande quantidade de dinheiro.

Segundo a PM, Jeferson tem várias passagens pela polícia por roubos, tráfico de drogas e outros.

A PM segue em rastreamento para localizar os outros dois envolvidos.

A TENTATIVA DE HOMICÍDIO

De acordo com a vítima Max Washington, na noite de quarta-feira (24), ele foi procurado por três indivíduos que estavam num Corolla e chamado para participar de um roubo. Max relatou que ao chegar na região do Córrego Barra do Alegre, eles pediram para saísse do carro e abrisse uma trilha no meio do mato, pois o roubo seria naquela localidade. Ainda de acordo com a vítima, Thairony Patrick Andrade Duarte efetuou quatro disparos e o trio fugiu em seguida. Os tiros acertaram o lado esquerdo da clavícula, o quadril, o braço esquerdo e tórax de Max Washington. Mesmo ferido, Max conseguiu se arrastar e chegar até uma propriedade rural, de onde foi pedido socorro.

A vítima admitiu que a motivação do crime seria uma dívida referente ao tráfico de drogas. Max contou também que Jeferson e Thairony, ambos residentes no Vale do Sol, em Ipatinga, seriam os autores do crime. Ele afirmou somente não conhecer o motorista do veículo.