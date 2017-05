Mãe e filho ficam feridos em colisão na ‘Serra da Piedade’

Acidente ocorrido na manhã de ontem envolveu Fiat Uno, carro-forte e caminhão-tanque

CARATINGA – Um grave acidente foi registrado na manhã de ontem no km 159 da BR-474, local conhecido como ‘Serra da Piedade’, trecho entre Caratinga e Piedade de Caratinga. A colisão envolveu um Fiat Uno, um carro-forte e um caminhão-tanque. Os ocupantes do Uno, o motorista José Martins Vicente, 66 anos, e a sua mãe Sebastiana Vieira, 84, sofreram fraturas e foram levados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. José reside no Bairro Santa Cruz, enquanto sua mãe é moradora do distrito de São João Jacutinga.

Sargento Oliveira contou que quando as equipes dos bombeiros militares chegaram ao local, encontraram as vítimas presas às ferragens do Uno, placas de Caratinga, e foi preciso usar o aparelho desencarcerador para retirá-las. Conforme o sargento, mãe e filho estavam conscientes.

O caminhão-tanque, placas de Tombos, era dirigido por Manoel

Adelino de Barros Guerra, 70, que não se feriu. Ele contou como foi o acidente. “Eu seguia sentido Piedade de Caratinga e vi pelo retrovisor que o carro-forte também subia. Então, ele entrou na contramão para me cortar. Quando vi o carro (Uno) descendo, vi que não ia dar tempo de fazer a ultrapassagem. Então, encostei e parei. Em seguida aconteceu a batida”, relatou.

Manoel Adelino relatou que parou o caminhão-tanque e foi prestar socorro às vítimas. “Olhei dentro do carro e vi que eles estavam vivos, até conferi o pulso do motorista. Aí um rapaz chegou e chamou os bombeiros”.

O carro-forte, placas de Uberlândia, era dirigido por José Ferreira Martins, 53, que também não se feriu. José não falou com a imprensa.

Guarnição da Polícia Militar Rodoviária esteve no local e fez o registro da ocorrência. Sargento Aguinaldo Garcia disse que testemunhas e o condutor do caminhão-tanque disseram que o motorista do carro-forte realizou ultrapassagem em faixa contínua, ou seja, local proibido, e deparou com o Fiat Uno descendo pela rodovia. “Para tentar evitar o acidente, ele jogou seu veículo para direita e atingiu o caminhão-tanque e em seguida colidiu frontalmente contra o Fiat Uno”, contou o militar.

De acordo com sargento Aguinaldo Garcia, os condutores do caminhão-tanque e carro-forte fizeram teste do etilômetro e foi constatado que eles não estavam embriagados. Manoel Adelino foi liberado depois de ser ouvido pelos militares; José Ferreira, após ser garantido seus direitos constitucionais, foi detido por direção perigosa que resultou em acidente com duas vítimas graves. Ele foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. O carro-forte foi apreendido e levado ao pátio credenciado.

Conforme os bombeiros militares, José Martins fraturou a perna direita, teve escoriações pelo corpo e corte no rosto, já Sebastiana Vieira sofreu fratura no pé esquerdo, além de escoriações no rosto. Ambos continuavam internados e o estado de saúde era considerado grave.

As causas do acidente serão apuradas.