FILMES COM TRILHA SONORA MARCANTE

A trilha sonora constitui um importante recurso cinematográfico que ajuda o espectador a imergir na história através de ótimas combinações entre trama, plano de fundo e sonorização. Trilhas inesquecíveis podem inclusive superar os próprios filmes em que elas estão inseridas e serem mais memoráveis que estes. O fato é que um bom conjunto entre história e trilha sonora pode alçar uma produção a voos mais altos ainda e atingir o público com uma emoção ainda maior. Nessa área, tem-se verdadeiras lendas como John Williams, Jerry Goldsmith, Alfred Newman, Hans Zimmer e Ennio Morricone. Veja abaixo dez filmes que dificilmente o espectador se esquece de sua trilha.

OS TEMPOS MODERNOS (1936), POR ALFRED NEWMAN

O grande responsável por trilha sonora na época de ouro do cinema, Alfred Newman, além de contribuições para o clássico “Os Tempos Modernos”, de Charles Chaplin, fez inúmeros trabalhos, para filmes como “O Manto Sagrado” e “O Egípcio”. Teve 45 indicações ao Oscar e ganhou 9 delas, ficando atrás apenas de Walt Disney como o maior vencedor de Oscar.

LAWRENCE DA ARÁBIA (1962), POR MAURICE JARRE

Esta trilha extremamente marcante do grande épico não foi a única famosa do francês Maurice Jarre, que também compôs para filmes como “Doutor Jivago”, “Mad Max 3”, “Ghost” e “Sociedade dos Poetas Mortos”. Ele ganhou 3 Oscar, 2 Globos de Ouro e 2 Grammy.

A PANTERA COR DE ROSA (1963), POR HENRY MANCINI

A trilha deste clássico é inconfundível e marcou a vida de Henry Mancini, que conquistou ao longo de sua carreira 20 Grammy e trabalhos sensacionais em filmes como “Romeu e Julieta” e “Bonequinha de Luxo”. É considerado o pioneiro em trazer trilhas sonoras modernas para Hollywood se diferenciando do clássico da época, que esbanjava um estilo sinfônico e grandioso.

ERA UMA VEZ NO OESTE (1968), POR ENNIO MORRICONE

Os faroestes tiveram um atoe símbolo da época que foi John Wayne. Porém, também tiveram um compositor símbolo e seu nome é Ennio Morricone. O italiano compôs outras trilhas inesquecíveis como “Era Uma Vez na América”, “Os Intocáveis” e o mais recente “Os Oito Odiados”, que lhe rendeu um Oscar. Em 2007, Morricone também ganhou um Oscar honorário, porém poderia ter sido muito mais premiado do que foi até agora.

STAR WARS (1977), POR JOHN WILLIAMS

O grande maestro é o homem vivo com mais indicações ao Oscar (são inacreditáveis 50!). Foi revelado com a inesquecível trilha de “Tubarão”, de Steven Spielberg, mas foi com “Star Wars” que criou uma das trilhas mais emblemáticas da história do cinema. Detém 5 Oscar e 4 Globos de Ouro e tem uma infinidade de obras em filmes como “Superman: O Filme”, “Os Caçadores da Arca Perdida”, “ET – O Extraterrestre”, “Jurassic Park”, dentre outros.

STAR TREK (1979), POR JERRY GOLDSMITH

O exímio compositor deixou sua marca registrada neste grande clássico da ficção científica que se tornou uma franquia de sucesso no cinema. Além de “Star Trek”, Goldsmith ainda assinou trilhas como “Planeta dos Macacos”, “Alien: O Oitavo Passageiro”, “Poltergeist”, “Chinatown” e “A Profecia”, que lhe rendeu um Oscar.

CARRUAGENS DE FOGO (1981), POR VANGELIS

O compositor grego é responsável por uma das mais famosas trilhas do cinema, de “Carruagens de Fogo” e ainda compôs para filmes como “Blade Runner: O Caçador de Androides” e “Cristóvão Colombo”.

A BELA E A FERA (1991), POR ALAN MENKEN

Alan Menken é um compositor americano que detém 8 Oscar, 7 Globos de Ouro e 12 Grammy. Seu currículo é invejável e um dos destaques é a animação da Disney de 1991, “A Bela e a Fera”. Os anos 90 foram uma espécie de retomada da Disney com os sucessos de longas animados, e Menken ainda foi responsável por outras trilhas memoráveis do estúdio como “Aladdin”, “Pocahontas”, “A Pequena Sereia”, “Hercules”, “Encantada” e “Enrolados”. Além disso, outros filmes como “O Corcunda de Notre Dame”, “Pearl Harbor” e “Capitão América: Primeiro Vingador” também receberam trilha deste gênio da música.

O REI LEÃO (1994), POR HANS ZIMMER

Zimmer é um dos maiores compositores das últimas décadas, e sua trilha de “O Rei Leão”, vencedora do Oscar, dá uma ideia de sua grandiosidade. Compôs um número imenso de trilhas até o momento, como a de “Piratas do Caribe”, A trilogia “Batman” de Christopher Nolan, “Thelma & Louise”, “O Código da Vinci”, “A Rocha”, dentre outros. Além do Oscar, ganhou 2 Globos de Ouro e 3 Grammy.

O SENHOR DOS ANÉIS (2001), POR HOWARD SHORE

Este grande sucesso de Peter Jackson trouxe uma trilha inesquecível de um grande gênio responsável por outros sucessos em filmes como “O Silêncio dos Inocentes” e “Gangues de Nova Iorque”. Howard Shore venceu 3 Oscar, 2 Globos de Ouro e 4 Grammy.

