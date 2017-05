COLUNA ABRINDO O JOGO

Ao mestre com carinho

Esta semana, o esporte de Caratinga e região ficou mais pobre. Perdemos um dos últimos baluartes de uma geração de desportistas que não se encontra mais por aí. Nelson Souza, depois de travar uma lutar por mais de 20 anos contra o diabetes, saiu de cena. Cronista de rádio, jornal, escritor, dirigente, e um grande apaixonado por futebol, Sô Nelson, além de uma família unida e talentosa em tudo que se propõe a fazer, deixa um legado esportivo que jamais se apagará. Seus textos, seus comentários, sua atuação na promoção do esporte junto a Liga Caratinguense de Desportos, seu conhecimento como poucos da legislação do futebol, regras e regulamentos, o transformou em uma espécie de “Google” de sua época. Quando não sabíamos uma resposta sobre esses assuntos, num tempo em que a internet não estava ao acesso de todos, Sô Nelson Souza era nossa salvação.

Conhecedor como poucos da história, prestou um enorme serviço a memória esportiva da cidade ao lado do professor Monir Ali Saygli ao escrever um livro que se tornou referência para todos que desejam conhecer mais nosso futebol. Ainda ao lado do professor, também um dos grandes nomes do esporte regional, promoveu o primeiro Campeonato da Cidade em 1965 pela LCD. Além disso, foi peça importante em governos municipais em promoções em diversas edições da Copa Distrital. Enfim, quando se perde um homem do nível do senhor Nelson Souza, sabe-se que a reposição a altura é quase impossível. Minha última resenha com o mestre, foi atendendo a um convite para ir a sua casa, queria me mostrar um livro sobre o centenário do Esporte Clube Caratinga. Ao final da conversa, disse que gostaria que eu aceitasse terminar o livro pra ele. Além da satisfação e orgulho em receber tal convite, obviamente a responsabilidade é proporcional. Cabe a família daqui por diante decisão sobre o assunto. Porém, o simples fato de ter sido escolhido por ele pra tal “missão” me honra muito. A família meus sinceros sentimentos, a sua memória, meu muito obrigado.

Mineiros: Rodada dura pela frente

Depois de duas derrotas consecutivas, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil, o ambiente no Atlético já não é mais tão tranquilo como antes. Afinal, apontado como um dos principais favoritos ao título do Brasileiro, o Galo soma apenas um ponto em seis disputados. Portanto, a partida desse domingo diante da Ponte Preta ganha ares de decisão. Não se pode deixar a vantagem pra ponta da tabela aumentar ainda mais. As falhas apresentadas diante do Paraná na derrota pela Copa do Brasil foram mais individuais que coletivas. Porém, o rendimento do sistema defensivo por exemplo, tem preocupado o técnico Roger e principalmente a torcida. Vencer a Macaca se torna obrigação.

O Cruzeiro tem um tarefa bem complicada. Enfrentar o Santos na Vila Belmiro é sempre difícil. Dessa vez não será diferente. Talvez por isso, Mano Menezes deve optar por jogar com três volantes pra reforçar a marcação e proteção de sua defesa. Entretanto, a Raposa não poderá ficar apenas se defendendo; time nenhum suporta 90 minutos de pressão.

