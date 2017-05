GCA faz balanço de ‘Torneio de Carabinas de Pressão’

CARATINGA- Com 48 atletas inscritos, sendo 39 homens e nove mulheres, no último domingo (21), foi realizado o 2° Torneio de Carabinas de Pressão, organizado pelo Grupo Competidor de Ar Comprimido (GCA) de Caratinga. O evento foi realizado no Ginásio Poliesportivo Raimundo Anselmo, conhecido como ‘Cocão’, atraindo atletas das cidades de Ipanema, Manhuaçu, Itabira, Timóteo, Fabriciano, Ipatinga, Ponte Nova e Sacramento.

O grupo GCA de Caratinga conquistou dois troféus (1° e 3° lugar), na categoria B e 11 medalhas no geral, sendo cinco delas na categoria feminina. O presidente do GCA, Edson Firmino Gomes agradece ao apoio da Prefeitura de Caratinga.