Caratinga agora tem medicina veterinária e agronegócio:

Centro Universitário de Caratinga lança Vestibular de Inverno com dois novos cursos

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga (UNEC) está oferecendo mais duas grandes oportunidades para o mercado agropecuário da região de Caratinga: curso de Medicina Veterinária e de Agronegócio. Os interessados poderão ingressar já a partir do próximo semestre, através do Vestibular de Inverno 2017, que teve seu lançamento oficial nesta última quarta-feira (24), no auditório Celso Simões Caldeira, Unidade I da instituição. As expectativas são de muito sucesso, pois além das novidades, o UNEC também conta agora com um atendimento via WhatsApp para atender dúvidas e informar a população sobre todos os detalhes.

O lançamento contou com funcionários e colaboradores de todas as Unidades da Fundação Educacional de Caratinga, mantenedora do UNEC. A iniciativa de mobilização foi vista com otimismo pelo professor Eugênio Maria Gomes, presidente da Comissão de Vestibular e pró-reitor de Administração do UNEC. “Esse é o diferencial da nossa instituição. É lançar um vestibular primeiro com os colaboradores, com a presença da professora Miriam Mangelli, que é a nossa presidente da FUNEC, do professor Antônio Fonseca da Silva, que é o nosso magnífico reitor, e de um salão cheio de trabalhadores, todos mobilizados a levar essa mensagem às pessoas. Uma instituição de qualidade e tradicionalíssima na área do ensino, agora chega com dois novos cursos: Medicina Veterinária e Agronegócio. Estamos felizes com as novidades e com a participação de todos.”

Em seu pronunciamento, o professor Antônio Fonseca da Silva, reitor do UNEC, lembrou sobre a harmonia e o bom convívio existente entre funcionários, professores e acadêmicos na instituição, e considerou a interação fundamental para o sucesso do projeto. “Todos temos que comprar a ideia, entender e conhecer todo o processo. Isso é fundamental em uma instituição de ensino. Nossos cursos são de primeira qualidade, basta ver nossa nota no MEC (Ministério da Educação e Cultura). Temos conceito quatro e cinco entre nossas graduações, é uma avaliação espetacular. Isso mostra a qualidade do UNEC, de seus professores e do atendimento. A nossa luta e o nosso trabalho é no sentido de oferecer o melhor para a região. Sejam bem-vindos ao Centro Universitário de Caratinga.”

O evento contou ainda com a presença da presidente da FUNEC, professora Miriam Mangelli, que também ressaltou a importância da participação de todos. “A melhor propaganda é feita por cada um de nós. Vamos dar as mãos e trabalhar juntos, para tornar esse vestibular um sucesso. Só depende de cada um de nós”. O lançamento do “Vestibular de Inverno” quebrou paradigmas e agitou toda a equipe, houve espaço para brincadeiras e interação, com a participação do grupo “Arca da Alegria”. O evento ainda incluiu um delicioso café, com direito até mesmo a churros gourmet, um momento único de comemoração e esperança para que a campanha renda grandes frutos para Caratinga e todo o leste de Minas.

Box destacado:

As inscrições para o “Vestibular de Inverno UNEC 2017” já estão abertas e podem ser feitas através do site do UNEC em: www.unec.edu.br, onde encontra-se também o edital com a lista completa de cursos. Dúvidas e mais informações podem ser adquiridas através dos telefones (33) 3322-7979 e (33) 9 9119-0526 (WhatsApp), ou pelo e-mail vestibular@funec.br.