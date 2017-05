Jovem é convidado para participar de roubo, mas acaba baleado por comparsa

DA REDAÇÃO – A polícia investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite desta quarta-feira (24) no Córrego Barra do Alegre, zona rural de Inhapim. A vítima disse que foi chamada para participar de um roubo e aceitou, mas o próprio comparsa foi quem atirou contra ela e tudo foi uma ‘armação’. Ainda segundo a vítima, a motivação do crime seria uma dívida referente ao tráfico de drogas.

Um morador da região do Córrego Barra do Alegre ligou para a Polícia Militar e disse que tinha um homem gritando e pedindo por socorro no terreiro de sua propriedade. Essa pessoa disse que teve receio e não abriu a porta, temendo ser alguém querendo roubá-la. Uma guarnição foi até o local e ao chegar, encontrou a vítima sentada próxima a residência e o solicitante já prestava socorro.

A vítima foi colocada na viatura e levada para o Hospital São Sebastião, em Inhapim. O médico de plantão constatou quatro perfurações, uma no lado esquerdo da clavícula, uma no quadril, uma no braço esquerdo e outra no tórax. Provavelmente foi usado um revólver calibre 22 na tentativa de homicídio. A vítima permanece internada e seu quadro é considerado estável.

Os policiais conversaram com a vítima, que disse ser de Manhumirim, mas que está residindo em São João do Oriente. Ela contou que três indivíduos foram até sua casa em um Corolla cor prata e chamaram para cometer um roubo, tendo a vítima aceitado. A vítima entrou no veículo e quando passavam perto de uma cachoeira, o carro parou e foi pedido que a vítima abrisse trilha no meio de um matagal, pois o roubo seria naquela região. Quando a vítima se virou, escutou os disparos e os autores fugiram. A vítima relatou ainda que se arrastou até chegar à propriedade e pediu ajuda.

Conforme a vítima, dois dos autores são seus conhecidos e residem no Vale do Sol, em Ipatinga. Ela contou que o motivo da tentativa de homicídio seria uma dívida de drogas que tem com esses indivíduos.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.