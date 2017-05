Grande final do regional de base da LCD será no domingo (28)

CARATINGA- “Positivo. Esta é a palavra que resume a volta das categorias de base no calendário da Liga Caratinguense de Desportos 2017”, descreveu o presidente da LCD, Marcelo Cruz. No domingo (28), às 9h, acontecem as finais do Campeonato Regional de Base, nas categorias sub- 11 e sub-13.

De acordo com Marcelo, dois “super jogos” são aguardados pelo público, pela categoria Sub- 11: “O Esporte Clube Caratinga, clube de melhor campanha enfrenta a forte equipe Despertando Talentos, da cidade de Ipanema, que conta com a experiência do seu treinador ‘Murumba’, que conhece bem esta equipe. Já pelo sub-13 o Esporte Clube Caratinga enfrenta a belíssima equipe do UAI de Inhapim que desbancou o favoritismo da equipe do Leopardo da Vila”.

O Estádio Dr. Maninho será palco da final. Os organizadores esperam contar com um bom público, como ressalta Marcelo. “Foi um belo campeonato com um nível técnico bom. Espero que os clubes mantenham a base para regularmente termos campeonatos. Ainda enfatizo o belo trabalho da arbitragem, comandada pelo Agnaldo Morais, diretor da AG Eventos e ao superintendente de Esportes e Cultura, Cleiton Rocha, por apoiar os clubes da cidade”.