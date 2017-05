Morre Nelson Souza

Autodidata, foi uma das pessoas que mais lutou para o crescimento do esporte em Caratinga e região

CARATINGA- Durante a manhã e a tarde de ontem, inúmeras pessoas foram até a capela velório do Santuário de Adoração, no Bairro Santa Zita, para se despedir de Nelson Souza. Aos 78 anos, Nelson – que lutava há pelo menos 20 anos contra consequências da diabete, faleceu em casa na noite da última quarta-feira (24).

Quando se fala em esporte em Caratinga, o nome de Nelson Souza sempre é lembrado. Afinal, o seu currículo mostra o quanto ele entendia do assunto. Ele foi um dos fundadores da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), secretário municipal de Esportes, radialista responsável por cobertura de competições regionais, além de outras atividades ligadas ao futebol. Mesmo doente, quando precisou ficar mais em repouso, realizava “consultorias” sobre esporte aos amigos, que sempre lhe procurava em busca de conselhos.

‘ERA UM CARA FANTÁSTICO’

Nelson Souza deixou cinco filhos, 10 netos e dois bisnetos. A neta Isabelle Souza Coutinho cita que o avô já estava com a saúde debilitada, mas, nos últimos dias o seu quadro se agravou. “Há muito tempo ele tem insuficiência renal, tratava disso e esses dias ele adoeceu, ficou mais fraco, teve uma queda de pressão e teve uma parada cardíaca, faleceu em casa. Mas, ele estava bem dentro do quadro dele de saúde e infelizmente aconteceu, foi levado para o médico, mas, já tinha falecido”.

Para a família, fica o legado da união e do companheirismo. Isabelle cita com carinho que já foi inspiração para um dos feitos de seu avô na carreira esportiva. “Era um cara fantástico, não só pra mim, mas para a família. Uma referência. Criou uma irmã da minha avó junto com ela, cuidava de alguns sobrinhos. Um homem de fé muito grande, um guerreiro. Apaixonado pelo esporte. Sou a neta primogênita, nasci um dia antes do aniversário dele. E quando ele trabalhava na Prefeitura, começou a implantar o futebol feminino por minha causa, porque eu gostava. Eu ficava ‘Vô, eu quero jogar!’. Com isso ele começou e reuniu as escolas, algumas aceitaram. Disseminou o esporte”, disse orgulhosa.

‘MEU PAI ERA AUTODIDATA’

Nelson Júnior cita que o pai já estava documentando suas experiências esportivas, por meio de livros. Um deles fala sobre o América Futebol Clube e outro sobre o Esporte Clube Caratinga, que Nelson Souza convidou há alguns meses o radialista Rogério Silva para dar sua contribuição nesta obra. Segundo Nelson Júnior, a família ainda não decidiu se levará o projeto do livro adiante. “Ele tinha muitos fatos até 2010 ou 2012, depois pra cá ele não tinha. Passou esse material para o Rogério dar uma analisada. Agora é cuidar da nossa mãe, aproveitar o amor que ele ensinou a gente a ter, a família que a gente é, caráter, humanidade, amor demais. Nossa família é abençoada demais. Vamos conversar os irmãos e se entendermos que temos que fazer por ele, vamos fazer. Mas, nosso foco agora é botar a mãe no colo, os filhos, netos, bisnetos e vamos levar a vida, agradecer a Deus a cada dia pelo pai que ele deu pra gente, a honra de conviver tanto tempo com ele”.

Ele ainda relembra dos ensinamentos sobre esporte que adquiriu com o pai e afirma que lhe considera um homem à frente de seu tempo. “Comecei na Rádio Caratinga com ele há 13 anos. Aprendi muito com meu pai, não segui o exemplo dele no futebol, não era minha área, mas agora a gente quer fazer a nossa parte, para um dia estar nos braços do Pai igual a ele. Meu pai era um autodidata. De futebol, brincamos que meu pai era o Google da época dele. Todo mundo ligava pro meu pai, quando acontecia a distrital, Bom Jesus, Caratinga, ele amava aquilo. Trabalhou na Prefeitura no setor de Esportes por sete anos, apaixonado com aquilo e ele fazia por amor. Meu pai não ganhava dinheiro. Ele fazia porque amava. E eu aprendi isso com meu pai, quando você faz o que ama, tudo dá certo”.

Após uma celebração realizada às 15h, o sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério São João Batista, em Caratinga.

“É uma perda muito grande. Mesmo ele estando em casa, sempre estava ajudando a respeito da parte de esporte, dando a sua opinião e foi marcante. Perdemos uma pessoa que pra mim tinha o dom do futebol, respirava isso, era muito tranquilo. Me lembro da época, onde tivemos grandes campeonatos, do Regional onde o Caratinga foi campeão em cima da equipe do Democrata, o Nelson teve uma participação muito grande na parte do esporte e vai fazer muita falta. O companheiro saudoso Jota Baranda já está junto com Deus, dessa vez agora foi o companheiro Nelson Souza, aprendi muito com o Nelson, muito com o Jota Baranda. O Nelson, quando era a antiga Rádio Caratinga, me lembro que aqui na Rua dos Viajantes, onde ela sentava, era máquina de datilografar e ainda não tinha computador, ele redigia todo o esporte para o Eurico Gade, juntamente com o Jorge Gade ou às vezes como Baranda apresentando ou até mesmo eu, que naquela época já tava começando a mexer com esporte, apresentava o ‘Esporte na Onda’. Muitas saudades. Um cara de credibilidade, honestidade, religioso, não tinha momento ruim para ele. Qualquer hora que chegava na casa do Nelson Souza ele estava recebendo as pessoas, ou ligando pra gente, trocando ideias. A gente sempre um mestre pela frente, eu sempre falava: ‘É você, você que define, que decide. Não tem pessoa mais capacitada. Minha opinião é seguir o seu caminho’. Falar de credibilidade, de honestidade do Nelson Souza é muito bom, foi um cara que teve coragem de enfrentar muitas batalhas. Copa distrital quando tinha em Caratinga, porque hoje são 12, 14 ou 16 equipes. Na época que a gente fazia esporte em Caratinga, a gente tinha 40 a 60 equipes, às vezes tinha até que deixar algumas equipes do lado de fora. Bom Jesus do Galho também, do mesmo jeito. O Nelson foi um grande colaborador, mentor na área de esporte de Caratinga. Mas, nessa vida estamos de passagem, dessa vez foi o Nelson Souza e os meus sentimentos à toda família, para os companheiros e fica uma saudade no coração da gente. Aprendi muito com Nelson e sempre que me chamam para trabalhar na área de esporte, sempre pego alguma coisinha que o Jota Baranda e o Nelson Souza falavam comigo: ‘A primeira coisa Élio, honestidade, sinceridade e regulamento. Isso faz parte da nossa vida dentro do esporte’”.

“Nelson Souza foi o primeiro profissional com quem falei no dia em que compareci pela primeira vez à antiga sede da Rádio Caratinga, na Rua dos Viajantes, nos idos de 1973, convocado pelo jornalista Humberto Luiz, que lera alguns textos meus e resolveu apostar no estudante de 17 anos.

Como o Humberto não estava na sala, e o Nelson trabalhava ao lado dele, me confundi, achando que um era o outro. A cara carrancuda me assustou no primeiro momento, mas acabou sendo um ensaio para o encontro com o Humberto que também era famoso pela aparência sisuda. Nos dois casos era só aparência mesmo. A sisudez era maquiagem para dois corações generosos, dois colegas gentis e dois professores incomparáveis de quem tive a honra de ser aluno.

Em mais um ponto eles se assemelhavam. Embora trabalhando em rádio, a grande vitrine de mídia da cidade, não se deixavam seduzir pelo glamour do microfone. Eram ambos profissionais do texto. Talvez por isso, as gerações mais novas não se lembrem ou sequer tenham ouvido falar do radialista Nelson Souza. E, lamentavelmente, não tenham como dimensionar sua enorme contribuição para a comunicação e para o esporte.

Os mais íntimos o chamavam de “gordo”, sem que ele fosse tão pesado assim. Nós, seus discípulos, o chamávamos de “pai da matéria”, pelo tanto que dominava o assunto. Era um estudioso nato. Entra a elaboração de um ou outro texto para publicação, ele se debruçava sobre legislações, regimentos, regulamentos e se tornou uma biblioteca esportiva viva, principalmente futebolística. Virou consultor informal os colegas, dos clubes, de instituições públicas e privadas, enfim, de quem fazia o esporte acontecer.

De maneira reservada, orientava e ditava regras para a realização dos mais importantes torneios de Caratinga e da região. Exercia influência decisiva, com sua sabedoria, nas deliberações da justiça desportiva. Foi inspirador e orientador da criação e funcionamento da LCD- Liga Caratinguense de Desportos e outras entidades similares em toda a região. Sob sua inspiração, eu vivenciei as emoções de cobrir os mais inesquecíveis torneios de futebol de nossa terra, como aprendiz de comentarista e repórter de campo.

Curiosamente, o Nelson raramente aparecia nos campos de futebol. Ficava em casa nos acompanhando e no dia seguinte sabia melhor que qualquer um de nós o que tinha acontecido dentro e fora de campo. Como bom mestre corrigia nossos equívocos com segurança, firmeza e gentileza. “Inventou” um mecanismo extraordinário de integração regional através do esporte e do rádio. Recebia e divulgava convites para jogos entre os times de toda a nossa zona rural, desprovida de correio e telefone. Marcava as datas e horários, tanto dos jogos quanto dos “voos rasteiros”, que era a maneira que ele denominava o embarque e transporte dos atletas, muitas vezes no caminhão de leite. Divulgava os resultados incluindo os nomes de todos os atletas e seus apelidos. E era cada um…

Mais tarde, quando deixou a rádio, conheci melhor o Nelson Souza pai de família exemplar, orgulho de seus filhos, líder nos movimentos leigos da Igreja Católica. Guerreiro na enfermidade, contra a qual lutou até o fim sem perder a lucidez e o bom humor.

Deixa muitos exemplos, e muitas saudades …”

“O América Futebol Clube, através de seu Departamento de Esportes, lamenta profundamente o passamento do Sr. Nelson Souza nesta última quarta-feira 24 de Maio. Sô Nelson, prestou ao longo de décadas de dedicação incansável um enorme serviço ao esporte e especialmente ao futebol de Caratinga e Região. Além do brilhante cronista esportivo de Rádio e Jornal, de grande relevância, ainda teve atuação destacada na organização da Liga Caratinguense de Desportos, em clubes como 1º de Maio e Esplanada. Sua ética e seu profundo conhecimento da legislação esportiva foram vitais para o crescimento do esporte regional. O América Futebol Clube, tricampeão na época de ouro de nosso futebol (1983,84,85) agradece ao Sr. Nelson Souza pelo legado”.

Muito fácil falar deste ser humano. Pessoa que sempre estará no coração e na memória de todos os caratinguenses, em especial os amantes do esporte. Nelson prestou relevantes serviços à sociedade caratinguense; homem exemplar, do bem, de caráter e integro. Secretário de Esportes e fundador da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Por onde passou, só deixou bons exemplos; humildade incomparável. Enfim, conforme iniciei, como seria difícil falar de um ser assim? “Nos restaram os bons exemplos”, como ele gostava de falar. Em nome do esporte caratinguense, obrigado Nelson Souza.