PMDB mineiro inaugura nova sede da Fundação Ulysses Guimarães

Presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes, diz que a instituição é espaço garantido para a formação política em Minas Gerais e no Brasil

BELO HORIZONTE – Consolidar-se como espaço para a formação política, pesquisas e doutrinação voltadas para o exercício pleno da democracia. Estes são alguns dos objetivos da Fundação Ulysses Guimarães. A Instituição, que não possui fins lucrativos, inaugurou, na última segunda-feira (22), a nova sede de sua filial em Minas Gerais. O evento contou com a presença de parlamentares estaduais e federais do PMDB, além de prefeitos, vereadores e lideranças políticas.

A história política e os objetivos da Fundação foram destacados na inauguração. O ex-senador pelo PMDB, Ronan Tito, um dos membros fundadores da instituição em 1982, lembrou que a instituição foi, inicialmente, chamada de Pedroso Horta, em homenagem a um dos advogados do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, que, mais tarde, deu origem ao PMDB. “Eu acredito muito nessa Fundação”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), que prestigiou o evento, ressaltou que ver a fundação cheia de membros é uma alegria para o partido. “Prefeitos, vereadores e todos os filiados são os verdadeiros donos desse partido. A Fundação é uma escola política fenomenal que vai nos ajudar a pensar, criticar e fazer, desse local, um espaço de construção para um novo Brasil e para Minas Gerais”, disse.

O parlamentar ainda frisou o papel da instituição na formação política. “Aqui funcionará a escola da Fundação, que oferecerá vários cursos de gestão que prepararão nossos agentes públicos para que ocupem o espaço devidamente preparados. Inauguramos esse espaço democrático para todos os cidadãos e, principalmente, para os filiados ao PMDB. Aqui encontrarão, na sua história e em seu caráter, as raízes fundacionais de nossa querida Fundação Ulysses Guimarães”, completou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes.

Para o líder da bancada do partido na ALMG, deputado Tadeu Martins Leite, o momento é propício para reorganizar e unir o partido. “Chegamos com a casa cheia e com vontade de ver o PMDB continuar crescendo. A fundação será, não tenho dúvidas, o cerne da discussão dos grandes pontos políticos do estado de Minas Gerais”, garantiu. Tadeu disse, ainda, que a fundação será importante para discutir e auxiliar no acerto de contas entre Minas e a União que, segundo ele, pode significar aumento de R$ 135 milhões no caixa do Estado, dinheiro que, para o parlamentar, poderia ser investido em saúde, educação e segurança.

O secretário de Estado de Saúde, deputado Sávio Souza Cruz, que também participou do evento, afirmou, na ocasião, que o momento, especialmente com a inauguração da nova sede da Fundação, proporciona reencontro com as origens do partido, que, segundo ele, visam, sobretudo, a defesa dos direitos sociais. O secretário aproveitou a oportunidade e fez uma avaliação do cenário político atual. “Nosso desejo é que o PMDB, partindo de Minas, assuma a bandeira da luta pela aprovação da emenda da sucessão pela via direta, com posição contra as reformas previdenciárias e trabalhistas. Faz parte de nossa história a luta pela manutenção dos direitos sociais, pois essa é a nossa vocação. Não podemos, para honrar o nome de Ulysses Guimarães, manchar nossa história deixando de aprovar a PEC que hoje tramita no Congresso e que permite que a sucessão seja feita por via direta”, disse.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães em Minas Gerais, Ângelo Tadeu Viana, fez uma avaliação positiva dos trabalhos que segundo ele devem ser incrementados no novo espaço. De acordo com Ângelo Tadeu, a entidade está voltada para promoção de ações que visam qualificar prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para que possam fazer uma boa administração. “Queremos fortalecer o político para que ele possa, realmente, produzir”, enfatizou.

Ainda estiveram presentes os deputados federais Saraiva Felipe, Newton Cardoso Júnior, Mauro Lopes e Rodrigo Pacheco. A bancada do PMDB na ALMG também prestigiou o evento. Participaram a deputada Celise Laviola e os deputados Cabo Júlio, Douglas Melo, Isauro Calais, Ivair Nogueira, João Magalhães, Leonídio Bouças e Thiago Cota. Prefeitos vereadores e lideranças políticas também estiveram presentes, como os secretários de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo; de Agricultura, Pedro Leitão; o presidente do PMDB Afro, Arcanjo Carlos Pimenta; e o ex-embaixador Tilden Santiago.

FUNDAÇÃO

A Fundação Ulysses Guimarães é uma instituição de direito privado, sem finalidade lucrativa, criada para desenvolver projetos de pesquisa aplicada, doutrinação programática e educação política para o exercício pleno da democracia, além de outras atividades que guardem relação direta com essas premissas.

ULYSSES GUIMARÃES

Ulysses Silveira Guimarães, nascido em 1916, foi um dos mais influentes políticos brasileiros. Foi advogado, professor universitário, escritor e dirigente de clube de futebol e opositor à Ditadura Militar. Filiou-se ao MDB em 1965. Foi presidente do partido e liderou campanhas pelo retorno da democracia. Em 1898, foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, responsável por elaborar a Constituição Democrática Brasileira após 21 anos de Regime Militar.