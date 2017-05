Maconha, crack e cocaína recolhidos em Piedade de Caratinga

Duas pessoas foram detidas pela PM acusadas de envolvimento com o tráfico

PIEDADE DE CARATINGA – Na tarde de ontem, a Polícia Militar apreendeu crack, maconha e cocaína. A ocorrência foi registrada na Praça Adriana Sabino, centro, em Piedade de Caratinga. Duas pessoas acabaram detidas suspeitas com ligação com o tráfico de drogas.

Durante patrulhamento preventivo, os militares viram os suspeitos no coreto da praça, próximo a Escola Estadual Frei Carlos. Os policiais fizeram abordagem e viram quando Silas da Silva de Oliveira, 21 anos, passou algo para Sandy Ferreira dos Reis, 18. Segundo os militares, essa ação teve o intuito de esconder e ludibriar a fiscalização que estava sendo feita. Os policiais encontraram R$ 26,50 com Silas, já com Sandy foram encontradas um cigarro de maconha.

Como os suspeitos já têm passagens pela polícia e são alvos de denúncias relativas ao tráfico de drogas, a equipe da PM foi até a casa de Sandy, na Rua Sebastião Peixoto, Bairro São Jose, e durante buscas, apreendeu sacolas que poderiam serem usadas para embalar drogas. Na residência de Silas, situada à Rua Frei Carlos, também no Bairro São José, foram apreendidas quatro buchas de maconha, três buchas com cocaína e outra contendo crack.

A droga foi recolhida e os suspeitos foram levados para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.