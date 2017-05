Árvore cai e provoca acidente na BR-116

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma pessoa ficou ferida na madrugada de ontem num acidente ocorrido na BR-116, no local conhecido como ‘Serra do Peão’, perto de Santa Bárbara do Leste. Um Corsa Classic – placas de Mauá-SP – bateu em um caminhão, placas de Manhuaçu, que transportava madeira.

O automóvel era ocupado pelo motorista Ércio Luiz, 58 anos; a esposa dele, Maria do Carmo de Faria, 50; e a filha Jéssica Faria Silva. Os condutores dos veículos não se feriram, mas as mulheres que estavam no carro foram levadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A esposa do motorista ficou em estado de choque e a jovem teve uma suspeita de fratura.

De acordo com o condutor do automóvel, uma árvore caída da rodovia provocou o acidente. Ele desviou da árvore e não conseguiu evitar a colisão com o caminhão.

Informações: Rádio Cidade