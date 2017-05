Prorrogado até sexta-feira (26) prazo para inscrições do concurso do IBGE

DA REDAÇÃO – Foi prorrogado o prazo para as inscrições do Processo Seletivo Simplificado promovido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltado à contratação de profissionais temporários para a realização do Censo Agropecuário 2017. Inicialmente as inscrições se encerrariam ontem, mas com a publicação feita no Diário Oficial da União, os interessados em concorrer a uma das 24.984 vagas em todo o Brasil terão até às 12h de sexta-feira, dia 26 de maio, para efetuarem sua inscrição.

CENSO AGRÁRIO

Em 1º de outubro de 2017, o IBGE vai iniciar as operações do seu 10º Censo Agropecuário. Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levantando informações sobre a área, a produção, as características do pessoal ocupado, o emprego de irrigação, o uso de agrotóxicos, entre outros temas. O importante papel da agricultura familiar na produção agropecuária do país será investigado mais uma vez. Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em meados de 2018.

O CONCURSO

Executado pela Fundação Getúlio Vargas, a seleção visa o preenchimento de vagas para as funções de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS), ambas de Nível Médio e com duração de contrato de 7 meses; e Recenseador, de Nível Fundamental, com duração de contrato de até 5 meses. Os profissionais contratados farão jus à remunerações de R$ 2.358,00 (ACM) e R$ 2.058,00 (ACS) já acrescido do valor do Auxílio Alimentação de R$ 458,00. Já para o cargo de Recenseador a remuneração será por produção. A seleção dos concorrentes será composta de Prova Objetiva, prevista para o dia 16 de julho de 2017. Os interessados devem se inscrever exclusivamente via internet, pelo site www.fgvprojetos.fgv.br.

VAGAS

Para os cargos de agente censitário municipal e supervisor é exigida nível médio de escolaridade. A remuneração é de R$ 2.358,00 para agente e R$ 2.058,00 para supervisor. Tanto Caratinga quanto Inhapim tem uma vaga para agente censitário municipal e quatro para supervisor.

Para o cargo de recenseador é pedido o nível fundamental e a remuneração será de acordo com a produção. Têm vagas para as seguintes cidades da região:

Bom Jesus do Galho – Três vagas

Caratinga – Seis vagas

Entre Folhas – Uma vaga

Imbé de Minas – Duas vagas

Inhapim – Quatro vagas, sendo que também atenderá Dom Cavati

Piedade de Caratinga – Uma vaga

Santa Bárbara do Leste – Duas vagas

Santa Rita de Minas – Uma vaga

São Domingos das Dores – Uma vaga

São João do Oriente – Uma vaga

São Sebastião do Anta – Uma vaga

Ubaporanga – Uma vaga

Vargem Alegre – Uma vaga