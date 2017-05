Unidade Descentralizada de Caratinga realiza capacitação para agentes de saúde e de endemias

INHAPIM – A Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, através de sua Unidade Descentralizada de Caratinga (UDC), realizou na última quarta-feira (17), uma capacitação para Agentes de Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Secretaria Municipal de Inhapim. O tema abordado foi: “Leishaniose Tegumentar e Visceral, Doença de Chagas, Esquistossomose, Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre amarela”.

A capacitação foi ministrada por Reginaldo Salvador, Referência Técnica de Educação em Saúde Pública do Ministério da Saúde. Segundo Reginaldo, foi uma abordagem de 8 horas, onde os novos agentes comunitários, de Saúde e Endemias, puderam conhecer e entender melhor sobre as principais endemias e zoonoses que ocorrem na região de Inhapim.

“A Educação em Saúde Pública é um trabalho árduo, mas necessário e gratificante. Esta capacitação é um passo importante para que estas zoonoses e endemias possam ser identificadas e controladas. No caso dos agentes comunitários, eles se transformam em multiplicadores destas informações, pois trabalham diretamente com a comunidade. É um servidor público da saúde com um papel altamente estratégico”, ressalta Reginaldo.

Flávio Augusto Ribeiro Samuel – Assessor de Comunicação da SRS de Coronel de Fabriciano