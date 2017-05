Entidades beneficiárias do PAA recebem capacitação

CARATINGA – As entidade beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) recebem hoje capacitação promovida Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Caratinga (COMSEANS). O evento acontece na Comunidade Água Vivas, na Avenida Dário Grossi, Bairro Dário Grossi.

Segundo a organização, com a reestruturação do COMSEANS, em 2014, a entidade vem ganhando espaço na cidade, “contribuindo com a fiscalização e distribuição de alimentos saudáveis, sadios, bem aproveitados e manipulados de maneira correta, na cidade de Caratinga”.

Uma das contribuições do COMSEANS é a capacitação anual para os membros das entidades beneficiárias do PAA. “Que torna a participação da entidade um item obrigatório para cadastramento ou recadastramento no PAA para o ano seguinte”, frisa a organização.

PROGRAMAÇÃO:

14h – Credenciamento

14h30 – Início das Palestras

Capacitação –1º Ambiente: Representantes administrativos

– Assunto: “Regras dos cadastramento para o ano de 2018”. Ministrado por: Geane Souza e Aparecida Duarte.

– Assunto: “Distribuição dos alimentos”. Ministrado por: José Marques.

Capacitação –2º Ambiente: Responsáveis pela Manipulação dos Alimentos

– Assunto: “As boas práticas de higiene necessárias para manuseio, transporte, distribuição e manipulação dos alimentos recebidos”. Ministrado por: Stephanie Souza

– Assunto: “Sugestões de receitas, com os principais alimentos distribuídos pelo PAA”. Ministrado por: Priscila Oliveira.

15h30 – Encerramento e Distribuição dos Certificados