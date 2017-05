Palestra sobre Neurolinguística capacita estudantes e empreendedores para o autoconhecimento na vida pessoal e profissional

CARATINGA – Diante do mercado competitivo e de um público cada vez mais exigente, estudantes e empreendedores têm buscado qualificações que os auxilie a acompanhar as transformações da atualidade. Um dos temas em ascensão é a chamada Neurolingúistica, uma ferramenta que pode ser poderosa nas mãos de quem conhece e sabe aplicar no seu dia-a-dia. Os alunos do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), mantido pela Fundação Educacional (FUNEC), tiveram a oportunidade de entender maios sobre esse assunto com a palestra “Vidas transformadas com a Programação Neuroliguística”, ministrada por Alexandre Alvarenga em parceria com a coordenação dos cursos de Economia e Administração.

A palestra é uma das capacitações oferecidas pelo Instituto VOCÊ, presente em mais de 40 regionais do Brasil e em toda América Latina. “O Instituto já tem 21 anos e promove cursos e treinamentos pautados na Programação Neurolinguística (PNL). Foi criado por um neurolinguista psicanalista que, a partir de uma experiência pessoal, decidiu que queria ajudar as pessoas em seus desafios na vida. Agora, estamos trazendo uma sede-apoio para Governador Valadares e, de lá, vamos atingir todas as cidades circunvizinhas. São mais de 100 municípios, mais de 1 milhão de habitantes, acreditamos muito nesse crescimento”, anuncia o palestrante Alexandre Alvarenga.

Para José Carlos Moreira, coordenador dos cursos de Administração e Economia e responsável pela parceria, a palestra é uma demonstração de que o UNEC vem buscando novas ferramentas e meios para modernizar e atualizar o currículo dos anos. “Somos uma instituição de ensino que quer estar sempre inovando, buscando novos conhecimentos, estimulando o empreendedorismo. E hoje é o que estamos fazendo através dos cursos de Administração e Economia. Queremos trazer o que há de melhor, de mais moderno, para lançarmos profissionais que irão fazer a diferença”, defende.

ENTENDA A PNL

Alexandre Alvarenga é formado em Administração, com ênfase em Marketing pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atua há 25 anos no meio corporativo, na área de gestão comercial e financeira. Segundo ele, a Programação Neurolinguística é um conjunto técnicas e habilidades em busca da autopercepção, visando a melhora da comunicação interna e externa. “Isso nos leva ao autoconhecimento, contribuindo para aperfeiçoamento da visão sistêmica, do perfil de liderança, das relações interpessoais e, consequentemente, de todo o restante”, explica.

Essa é a segunda vez que a palestra foi promovida pelo UNEC, a última foi no ano passado. “É uma honra ser convidado novamente, abordando esse tema tão importante. Porque o que queremos mostrar é que, antes de buscar a capacitação técnica, precisamos trabalhar a capacitação humana e pessoal. Tento apresentar o quanto é importante as pessoas olharem para si próprias, visando o coletivo e o bem-estar social principalmente no trabalho”, complementa.

DOAÇÕES

Para participar da palestra, os interessados tiveram que contribuir com 2kg de alimento não-perecível. As arrecadações seriam doadas para a Associação Mãe Admirável, um centro de reabilitação para dependentes químicos de Caratinga.