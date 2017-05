Painel 24-05-2017

Homenagens

O vereador Guerra falou na reunião de ontem da importância do conhecido senhor Humberto Luiz me sua vida, para a Câmara e também para a cidade. Guerra pediu um diploma de honra ao mérito como forma de agradecimento ao senhor Humberto. O vereador também pediu moção de aplauso e louvor para o secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos Sobrinho pelos bons trabalhos realizados em sua pasta.

Helinho

Helinho disse que fazendo seu papel de legislador, esteve no Casu pedindo informações do contrato entre o executio do PAM naquele local, mas até o momento não obteve respostas. Outro pedido de informação de Helinho é sobre a construção da sede da Câmara na avenida Professor Armando Arreguy, pois a obra está parada. O vereador Rominho disse que a obra está cheia de mato e dinheiro do povo e se tornou um elefante branco.

Assessor jurídico

Helinho questionou a ausência do advogado da Casa Luis Eduardo Araújo na reunião de ontem. O vereador disse que o advogado ganha R$ 6 mil por mês e deve dar apoio a cada um dos legisladores. O vereador Dênis apoiou Helinho e disse que realmente estão precisando de mais atenção do jurídico da Casa.

Parecer I

O vereador Mauro que faz parte da CPP para investigar o vereador Ronilson, na reunião de ontem leu um parecer que segundo ele foi feito junto de um advogado da Casa, afirmando que o pedido de cassação feito por um partido (no caso, o PSD do vereador Diego), não seria legítimo. Ainda de acordo com o parecer, o pedido deveria ser feito por um eleitor ou por um vereador.

Parecer II

Diego disse que estão indo contra o regimento interno e a lei orgânica, quando dizem que o partido (PSD, do qual é o presidente) não pode pedir a cassação do vereador Ronilson. O vereador pediu que se vote contra o parecer feito pela CPP, apresentado pelo vereador Mauro. Diego disse que fez uma pesquisa rápida de apenas cinco minutos durante a reunião na internet e que o partido tem sim a legitimidade para fazer o pedido de cassação.

Parecer III

O presidente da CPP, o vereador Guerra disse a comissão teve duas reuniões com o jurídico e ressaltou que a preocupação é dar andamento ao trabalho e depois aparecer um pedido derrubando tudo e afirmou que é difícil entender do assunto, que em sua opinião seria coisa para advogado.

Parecer IV

O parecer da CPP foi colocado em votação e rejeitado pela maioria. Apenas os vereadores que fazem parte da comissão, Guerra, Mauro e Carlindo votaram a favor do parecer. Portanto os trabalhos da CPP devem continuar.

PTB

O vereador Diego cobrou uma postura do PTB, partido que o vereador Ronilson faz parte. Segundo o vereador a comissão provisória foi renovada em abril e manteve em seu quadro o vereador Ronilson. Diego disse não ter entendido o partido.

Johny

O vereador Johny voltou a cobrar que se tenha transporte público durante a madrugada que passe pelo Casu, pois depois das 22h não tem ônibus e se alguém ficar doente e precisar tomar alguma medicação naquele lugar, só consegue ir embora pela manhã.