Alunos da Rede Doctum de Caratinga colocam em prática diversas formas de conhecimento extraclasse

CARATINGA – Diariamente os acadêmicos da Rede de Ensino Doctum são desafiados a exercerem o seu protagonismo fora das salas de aula. O objetivo da comunidade acadêmica é estimular o aprendizado e o conhecimento com os eventos acadêmicos desde palestras, semanas de curso, atividades como Feiras e Mostras, visitas técnicas e demais. Os estudantes têm em mãos uma nova ferramenta de estudo, sempre atual, dinâmica e desafiadora de testar seus conhecimentos e adquiri-los na troca de experiências com profissionais das áreas afins.

Diante desse cenário, os cursos de Ciências Contábeis, Administração, Ciência da Computação e Engenharia Civil, promoveram nas últimas semanas ações altamente participativas para envolver o aluno e instiga-lo ao conhecimento prático do mercado de trabalho. Com temas atuais e amplamente discutidos, os alunos de cada curso saíram das salas e assumiram o seu papel de protagonista diante dos desafios enfrentados por cada profissão.

SEMANA DA ENGENHARIA CIVIL

Recebendo convidados e mais de quatrocentos alunos, a Semana Acadêmica da Engenharia Civil proporcionou temas práticos profissionais e tratou temas para evolução dos alunos no mercado de trabalho.

Foram discutidos os temas Sistema BIM, em inglês (Building Information Modeling) que significa Modelagem de Informações da Construção) onde é possível criar digitalmente um ou mais modelos precisos de uma construção. Eles oferecem suporte ao projeto ao longo de todas as suas fases, permitindo melhor análise e controle do que os processos manuais, tema ofertado pelo professor José Nelson.

Outro tema relevante discutido no evento foi o Saneamento Básico que contemplou o modelo aplicado aos Empreendimentos Urbanos. Este tema foi abordado pelo engenheiro Tiago Alves da cidade de Ipatinga que trocou experiências com os futuros engenheiros civis sobre a operacionalidade de instalações de abastecimento de água, tratamento, esgotamento sanitário, drenagem urbana, águas pluviais, entre outros.

Além disso, o terceiro dia da Semana da Engenharia Civil, discutiu o Check-up do Projeto Estrutural – Garantia de Qualidade, com o professor José Salvador que ensinou o passo a passo da execução de formas, armaduras e estruturas de um edifício/construção.

I MOSTRA DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES

Realizada no pátio da Doctum, a I Mostra da Teoria das Restrições contemplou os alunos do 6º período do Curso de Ciências Contábeis e é um projeto de extensão ligado à disciplina de Contabilidade Gerencial e que apresentou a Teoria das Restrições através de metodologia e apresentações lúdicas para facilitar o entendimento. Os alunos usaram painéis explicativos, artes gráficas, maquetes entre outros métodos.

“A Teoria das Restrições é uma importante teoria de gestão de custos que tem interface com outros cursos como administração, engenharia e computação, e a atividade permitiu que o público externo e a comunidade acadêmica também pudessem conhecer a forma de tomada de decisão baseada na “contabilidade do ganho”, destaca o professor da disciplina, Roberto Fully.

Para o diretor de Relações Institucionais da Rede Doctum, professor Alexandre Leitão, essa é uma forma dinâmica de permitir que o público externo também conheça importantes conceitos e técnicas da contabilidade, e onde o próprio aluno se coloca como protagonista no processo de ensino. “Nossos alunos são preparados para criarem soluções e alternativas para que as empresas em que eles estarão gerenciando consigam lidar com as novidades do mercado aliando, por exemplo, a tecnologia da informação e, aprenderem no dia a dia a criar soluções gerenciais para os problemas das empresas frente à concorrência que nos traz desafios. Aqui, os nossos alunos aprendem fazendo e também ensinam”.

Já na visão do acadêmico, participar de um projeto como a Mostra da Teoria das Restrições, a tira da zona de conforto e os leva a buscar novas formas de pensar sobre conceitos, teorias e técnicas contábeis. “Fico feliz em participar, pois, construir uma metodologia para apresentar um conceito tão importante é algo inusitado e surpreendente. Esta atividade realmente mostra que não é só discurso, colocar o aluno como centro das ações pedagógicas existe na prática e isso é um diferencial relevante no processo de aprendizagem”, afirma a acadêmica do Curso de Ciências Contábeis, Maria Carolina de Souza.

DEBATES CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Discutir a respeito das novidades do mercado de tecnologia da informação foi o objetivo do ciclo de palestras do Curso de Ciência da Computação. Nos três dias destinados aos debates o evento recebeu diversos desenvolvedores de softwares com ampla experiência na área. Foram apresentadas as principais novidades da área como a plataforma Android e desenvolvimento Mobile.

Um dos palestrantes, o desenvolvedor João Paulo Neves, explanou sobre essa tecnologia tão significativa nos dias atuais. “Os dispositivos móveis tomaram conta do mercado atual (smartphones e tablets) e compreende hoje o que há de mais atraente no mundo dos negócios. A facilidade de acesso aliada à comodidade que o dispositivo mobile dão ao usuário faz com que esse mercado ganhe cada vez mais espaço e os profissionais têm cada vez mais oportunidades de atuação. É preciso paixão para trabalhar com o desenvolvimento”.

O aluno do curso, Joseph Valente reforça que a semana de palestras é um excelente incentivo aos alunos que, além de conhecerem novas áreas, também podem trocar com profissionais experientes. “Praticamos temas novos como Inteligência emocional e sua importância no dia a dia, conhecemos desenvolvedores com anos de mercado e que nos impulsionaram construir mais um degrau em nosso conhecimento, além de sabermos mais profundamente todas as opções existente na área. O desenvolvimento mobile é interessantíssimo, um assunto que está crescendo muito no mundo de desenvolvimento de software, com o surgimento de muitas vagas para os profissionais. Esse é o diferencial da Doctum, nos ampliar a visão de mercado”.

A AÇÃO EMPREENDEDORA EM TEMPOS DE MUDANÇA

Os acadêmicos das Gerenciais, Administração e Contábeis participaram da palestra “A Ação Empreendedora em tempos de Mudança” e recebeu o Executivo de Expansão e Logística da Multinacional WorldVentures do Brasil, Izaac Vaz. A palestra empolgou os futuros Administradores e Contadores em relação a criatividade empreendedora em tempos tão difíceis da economia do país. Ela apresentou aos acadêmicos a realidade do mercado e os estimulou a pensar em alternativas eficientes para o momento desfavorável do mercado.

O coordenador do curso de Administração, Carlos Bitencourt defende a o objetivo do evento de proporcionar cada vez mais conhecimento e boas discussões. “A presença de profissionais do mercado expressando suas experiências contribui de forma significativa no crescimento pessoal e profissional dos acadêmicos uma vez que proporciona o debater de novas ideias e abre caminhos para o conhecimento real e prático do mercado de trabalho”.