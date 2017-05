Menor apreendido por tráfico de drogas em São João do Oriente

DA REDAÇÃO – 17 pedras de crack, dois tabletes de maconha, quatro pinos com cocaína, um celular e uma balança foram apreendidos na noite desta segunda-feira (22) no Loteamento Monte Alto, em São João do Oriente. Um menor, 17 anos, que foi detido pelos militares acusado de ligação com o tráfico de drogas.

Após denúncias, os militares monitoraram indivíduos no loteamento Monte Alto. No momento da abordagem, os demais suspeitos fugiram por uma pastagem e o adolescente foi apreendido pelos policiais.

Os militares fizeram varredura e encontraram crack, maconha, cocaína, além de celular e balança.

O menor foi apreendido e levado para Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e liberado.