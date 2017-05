PM prende foragido da justiça

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar cumpriu mandado de prisão na tarde de ontem em desfavor de Mateus Rafael da Silva, 20 anos. A ação aconteceu em Piedade de Caratinga.

Segundo o sargento Souza Júnior, a PM recebeu informações de que havia um indivíduo foragido da justiça escondido na Rua Antônio Dornelas, 165, no Bairro São José. Os militares planejaram operação de incursão, cercaram a residência e encontraram Mateus escondido debaixo da cama. “Ele não reagiu, disse que saiu do presídio no indulto das mães. Ele foi condenado a cumprir nove anos e quatro meses pelo crime de roubo”, disse o sargento.

Mateus foi detido será reconduzido ao presídio.