Homem esfaqueado ao cobrar dívida

CARATINGA – Um homem foi esfaqueado no início da tarde de ontem quando foi cobrar uma dívida. O crime aconteceu na Rua Quintino Bocaiúva, no Bairro Anápolis. Mariano de Aguiar Teixeira, 32 anos, foi atingido com um golpe de faca e teve uma perfuração no braço direito.

Segundo o sargento Aderson Prates, os bombeiros militares foram acionados ao socorro de uma vítima de esfaqueamento e quando a equipe chegou ao local, Mariano já aguardava o atendimento junto da Polícia Militar que foi verificar a situação.

Mariano contou aos bombeiros que vendeu um veículo Fiat 147 para uma pessoa e foi cobrá-la, sendo recebido com agressividade, pois o autor teria lhe jogado vários objetos, inclusive uma pia. Mariano conseguiu se desviar e depois veio o golpe de faca. O autor conseguiu fugir e não tinha sido detido até o final dessa edição.

A vítima foi levada ao Centro de Atendimento à Saúde Unec (CASU), onde foi medicado.