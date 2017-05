De agricultores a empresários rurais

Em parceria com o Senar e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Sicoob Credcooper realiza formatura do programa Gestão com Qualidade em Campo

CARATINGA- Profissionalização no negócio e produção da região em alta. Com essa proposta teve início em fevereiro de 2017, o programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC), numa parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) Minas, Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e Sicoob Credcooper. O programa foi dividido em blocos, compostos por aulas teóricas e consultorias in loco aos produtores de café. Ao todo, foram quase quatro meses de curso.

A formatura da turma, que contou com 12 empresas rurais e 20 participantes; aconteceu na noite de sexta-feira (19), no Lions Clube Limoeiro. A noite festiva contou com momentos de homenagens e agradecimentos.

A mesa principal foi composta pelo presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Valadares; o gerente de Competitividade Sustentável do Sicoob Credcooper, Fábio Júnior; o instrutor do Senar, Jair Monte; o gerente regional do Senar, Ulisses Silveira Costa; o diretor administrativo do Sicoob Credcooper e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Alexandre Corrêa; o diretor financeiro, Anderson Miguel Rodrigues e o vice-prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa.

Em sua fala na abertura do evento, Kdner ressaltou a satisfação de promover mais esta capacitação aos produtores rurais. “Buscamos com muita vontade e atenção, que possamos melhorar a qualidade de vida de vocês (produtores), de resultado e satisfação. É com privilégio que a gente faz esse trabalho há mais de 40 anos, respeitando e procurando em cada ação, exercer nossa função de forma com que a gente não perca jamais o respeito e a admiração de vocês”.

Os agricultores João Luciano Sobrinho e Maria da Conceição de Andrade Luciano apresentaram o plano de gestão com qualidade do Sítio Alto Laje II, situado no Córrego do Lage. Os produtores puderam expor os conhecimentos adquiridos durante o curso e suas projeções para os próximos anos.

Em seguida, foi realizada a entrega da placa das propriedades aos participantes Antônio Germano Rodrigues e Carlos Germano Rodrigues (Sítio do Germano – Córrego do Lage), Claudio Toledo Lana e Glória Adriane da Silva Lana (Sítio Cachoeira – Córrego Rio Claro, Santa Luzia), Douglas de Sousa Martins e Hiolanda Soares de Sousa Martins (Sítio Quinca Oscar – Córrego do Lage), Gilmar Reis de Oliveira e Felipe Marcilio Reis (Fazenda Esperança – Córrego do Lage), Hernando José Lopes e Suzamara Alves Medeiros Lopes (Sítio São Lourenço – Córrego do Lage), Paulo Finamore e Matheus Finamore Donato (Sítio Finamore – Córrego dos Pedros – Santa Luzia), Natanael Clemente Lopes e Shirley Lopes da Silva (Sítio Aguas Limpas – Córrego Rio Claro – Santa Luzia), Gilberto Ferreira Toledo (Sítio Nossa Senhora Aparecida – Córrego Rio Claro), Jeferson Rodrigues Gariglio (Sítio Cheiro de Mato– Córrego Juca Antonio), João Luciano Sobrinho e Maria da Conceição de Andrade Luciano (Sitio Alto Lage II – Córrego do Laje), Irineu dos Santos Oliveira (Chácara Paraíso – Córrego dos Lajes Santa Luzia) e José Ferreira Mol (Sítio Carolina Clemente e Zé Major – Santa Luzia).

Representando a turma, alguns participantes fizeram questão de agradecer pela realização do curso e disseram que perceberam as mudanças necessárias à gestão de sua propriedade rural. “Ter uma empresa rural não é fácil. É necessário ter um plano de gestão com qualidade. Uma gestão que transforme o crescimento, de maneira mais viável e saudável, segura diante de uma possível crise inesperada. O GQC nos mostra que uma gestão prepara o empreendimento para um melhor desenvolvimento, onde podemos estar preparados para manter a empresa rural nos momentos difíceis”, ressaltou Suzamara Alves.

Glória Adriane destacou que a capacitação proporcionará melhora do produto e incorporação de novos valores às atividades da fazenda. “Amo morar no meio rural. Trabalho com prazer, faço o que gosto. Curto e dedico cada passo da nossa empresa. Eu e meu esposo tivemos o privilégio de conhecer o curso GQC, com o professor Jair nos capacitando em como administrar uma propriedade, que não era vista como uma empresa. Por exemplo, melhoria da qualidade do café, manejos corretos, preservação de nascentes, parceria, amizade e respeito com os funcionários. E família sempre unida, com total organização da empresa”.

O instrutor do curso, Jair Monte, também realizou os seus agradecimentos e chamou atenção para a importância do trabalho em equipe. “Uma alegria imensa poder estar aqui. Agradeço ao Senar por me dar esta oportunidade de estar desempenhando a minha carreira profissional e poder prestar o meu trabalho. Primeiramente a Deus, porque a gente está aqui graças ao nosso bom Deus; ao Sicoob Credcooper, que não mediu esforços para o trabalho acontecer. Parabéns a toda a equipe e a todos os participantes, que se não fosse eles, nada teria acontecido”.

O curso

O curso aborda os aspectos relevantes da administração de uma empresa rural e algumas particularidades como contabilidade, comércio e tecnologia. De acordo com o gerente de Competitividade Sustentável do Sicoob Credcooper, Fábio Júnior, o GQC foi direcionado a atender os produtores rurais, na metodologia das aulas expositivas e consultorias nas propriedades. “O principal é transformar a cultura das pessoas que fazem parte do projeto, de agricultor para empresário rural. Difundir os conhecimentos de gestão de qualidade para o produtor e sua aplicabilidade na fazenda. Também tem a visão de ampliar o conhecimento das variáveis dentro e fora da porteira. A importância de gerenciar processos e pessoas, ferramentas de qualidade para solucionar os problemas, promover melhorias contínuas, implementar indicadores de desempenho, buscar sustentabilidade do negócio, vantagens competitivas no mercado”.

Café + Forte

Concluída a capacitação do GQC, os 20 agricultores participarão de outro curso, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg): o Café + Forte. O programa proporciona ao produtor condições para administrar a propriedade por meio da gestão dos custos, fornecendo instrumentos para que ele saiba a que preço está produzindo e qual o melhor momento para comercializar a colheita com lucro. A marca forte do programa é oferecer um processo bastante simplificado e que possa ser posto em prática facilmente, seja pelo pequeno, médio ou grande produtor.

A notícia foi confirmada por Alexandre Corrêa, que ressaltou o sucesso das parcerias. “Sicoob Credcooper, Sindicato, Senar e Faemg, conseguimos unir tudo em dois projetos essenciais, que vão dar continuidade no campo, para gerar conhecimento e renda para o produtor. O conhecimento para ele gerir o seu negócio. O GQC que está findando com essa turma, na qualidade no campo, produzir com qualidade, a gestão familiar e o Café + Forte, que estamos trazendo junto com a Faemg, dando continuidade a esse conhecimento e o acompanhamento. Essa turma que está formando já está no Café + Forte”.