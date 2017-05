Santa Bárbara do Leste tem aulas de taekwondo para crianças e adolescentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), investiu em mais um projeto para beneficiar as crianças e adolescentes do município. Dessa vez, jovens com idade entre seis e quinze anos recebem aulas de taekwondo.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Meire Débora Silveira, 100 alunos terão acesso às aulas. Desses, 75 são integrantes dos grupos de convivência do CRAS e ainda há um número limitado de vagas a serem preenchidas por crianças e adolescentes que queiram receber instruções dessa arte marcial.

As inscrições de novos alunos podem ser feitas no CRAS, pelos pais ou responsáveis legais, que devem apresentar certidão de nascimento e comprovante de residência do educando.

Para mais informações, os interessados devem procurar a equipe do CRAS.