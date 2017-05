Desenvolvimento e capacitação são temas de palestra em Caratinga

DA REDAÇÃO – Para atingirmos resultados cada vez melhores no âmbito pessoal e profissional, é necessária a transformação constante. Saber quem somos, onde estamos e para onde queremos ir são fatores imprescindíveis para promovermos a transformação necessária para o alcance desses melhores resultados. É nesse momento que o Coaching entra em ação.

A mais atual metodologia de desenvolvimento e capacitação humana e a carreira que mais cresce no mundo será abordada no Circuito Mineiro de Administração – CMA, hoje em Caratinga, com a palestra “O autoconhecimento cura e empodera: aprendi no Coaching”, ministrada pelo máster coach Gilbertto Barouin.

O evento ocorrerá em dois momentos: Às 19h no Auditório da FIC – Faculdades Integradas de Caratinga, e às 21h no Unec – Centro Universitário de Caratinga. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do CRA-MG:www.cramg.org.br.

O Circuito promovido pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da atuação do profissional de Administração, além de levar aos presentes, atualizações sobre as práticas da profissão.

O CMA conta com o apoio da Federaminas – Federação das Associações Comerciais e das instituições de ensino.

SISTEMA CFA/CRAs

Desenvolver o país, atender aos anseios da sociedade e trabalhar para a sustentabilidade das organizações. Estes são objetivos que fazem do sistema CFA/CRAs, uma entidade que enxerga as necessidades e oportunidades do país.

O sistema é composto pelo Conselho Federal de Administração e os Conselhos Regionais de Administração que atuam em consonância, regulamentando e fiscalizando em todo o território nacional a profissão de Administrador. No entanto, a atividade do sistema não se limita à fiscalização. Ele vem trabalhando, ao longo de décadas, no fortalecimento da profissão na sociedade, acompanhando o crescimento da economia brasileira e o impacto causado pelo profissional qualificado nesse crescimento.

O trabalho dos Conselhos de Administração torna-se cada vez mais fundamental no dia a dia do Brasil. Isso porque, além da ampla participação no debate de grandes temas nacionais, as entidades têm se aproximado do Administrador por meio da difusão do conhecimento e atualização do mercado de trabalho e perpetuado valores como ética, competência e inovação, indispensáveis na gestão de qualquer empresa.

Atualmente, o CRA-MG possui 50 mil profissionais registrados em todo o estado.

ADMINISTRAÇÃO

O curso de Administração é hoje o mais procurado pelos ingressantes em faculdades. Em 2015, a Administração foi o curso com o maior número de inscritos no sistema de seleção unificada (SISU), segundo balanço divulgado pelo ministério da educação. Cerca de 300 mil candidatos se inscreveram nos cursos de administração disponibilizados no sistema.

O MEC calcula que existam mais de um milhão e quinhentos mil Administradores formados.

Fonte: Tamara Lima -Assessoria de Comunicação e Eventos

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais

BOX

INFORMAÇÕES:

Circuito Mineiro de Administração – CMA

Palestra: O autoconhecimento cura e empodera: aprendi no Coaching

Palestrante: Adm. Gilbertto Barrouin

Inscrições: www.cramg.org.br

FIC – Faculdades Integradas de Caratinga

Data: 23/05

Horário: 19h

Local: Auditório da FIC – R. João Pinheiro, 147, Centro

Unec – Centro Universitário de Caratinga

Data: 23/05

Horário: 21h

Local: UNEC – Auditório Prof. Celso Simões Caldeira – Av. Moacir de Matos, 49, Centro