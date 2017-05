CARATINGA – A Casa Ziraldo de Cultura foi toda festiva no último dia 18 com a abertura da exposição “Os Primeiros Pingos de Chuva”, da artista plástica Iran Batista Corrêa, uma caratinguense há vários anos residindo em Brasília.

Filha do lendário João Batista Corrêa, o “Bizorro”, e da sempre querida Dona Naná, Iran Batista Corrêa, desde a juventude, demonstrou possuir o pendor para as artes sem, no entanto, tornar público o seu trabalho.

Em Caratinga exerceu o magistério, atividade também exercida em Brasília até a sua aposentadoria, sempre com muita competência profissional.

Vocacionada para as artes fez faculdade na área, concluindo o curso com muita distinção. Foi a partir daí que buscou, efetivamente, dar asas à sua imaginação, aceitando o desafio da tela em branco. Ressalte-se que a pintura da caratinguense Iran Batista Corrêa tem um significativo diferencial, uma vez que ela não utiliza o pincel em suas produções: com as mãos ela dá cores às telas, utilizando os dedos para os traços, tudo com muita maestria.

Vale dizer que Caratinga teve a primazia da primeira exposição daquela nossa conterrânea, realizando-se desse modo o seu grande sonho de há muito acalentado.

De estilo expressionista, as telas mostradas nessa primeira exposição retratam com absoluta fidelidade o universo feminino na manifestação mais pura de seu sentimento, muito bem caracterizado nos traços e nas cores. A artista também se inspira em temas sociais e políticos, muito atuais, chamando especial atenção a tela “As Estrelas Estão Caindo”. A natureza também tem lugar de destaque na apreciada produção artística de Iran Batista Corrêa, em exposição na Casa Ziraldo de Cultura, em quatro telas evocando seus principais elementos. Inaugurada na última quinta-feira, a exposição “Os Primeiros Pingos de Chuva” fica aberta à visitação pública até o próximo dia 28.

Na solenidade de abertura da mostra foi registrada a presença de muitos convidados, todos eles amigos da artista, sendo uma ocasião muito própria para relembranças de sua geração em nossa cidade. De Brasília, especialmente para aquele evento, veio o casal Jorge e Dilma Tavares, com a filha Leonora. Também compareceram Iara e Valéria Batista Corrêa, estas, irmãs da expositora, e seu irmão Aloísio Batista Corrêa, de Governador Valadares.

A mostra “Os Primeiros Pingos de Chuva” tem o apoio cultural da Prefeitura e da Câmara Municipal e dos principais órgãos de imprensa de Caratinga.