Secretaria de Agricultura recebe caminhão-baú isotérmico

Veículo será utilizado para o transporte de alimentos da agricultura familiar

CARATINGA– Na manhã de ontem, foi realizada a entrega oficial do caminhão-baú isotérmico, com capacidade para o transporte de até 5,5 toneladas de carga livre para atendimento das demandas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de Caratinga. O veículo foi destinado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda) e através de emenda parlamentar do deputado estadual, Adalclever Lopes (PMDB).

O prefeito Dr. Welington (DEM) realizou a entrega simbólica das chaves ao secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos e ao chefe de Seção de Abastecimento, Célio de Souza Gomes. Participaram ainda da solenidade, vereadores, representantes de associações e funcionários da Secretaria de Agricultura.

O caminhão estará sob a gestão da Prefeitura e atrelado a uma Central de Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. Alcides falou sobre a satisfação e benefícios que o veículo proporcionará à agricultura familiar. “É uma felicidade imensa para a Secretaria de Agricultura, atender às associações, às entidades, com a distribuição adequada dos produtos adquiridos com o Programa de

Aquisição de Alimentos aqui na cidade. Nós já estamos chegando a mais de 21 toneladas semanais e estávamos com dificuldades na entrega. Muitas das vezes demorando e com caminhões não adequados. Agora, com esse caminhão vindo do Governo do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário; emenda do deputado estadual, Adalclever Lopes, nós podemos agora fazer um trabalho adequado, planejado, direcionado a entregar os alimentos às creches, escolas, asilos, às entidades todas. Um alimento de qualidade chegando a quem precisa. Estamos muito felizes, queremos agradecer o empenho do doutor Welington que não mediu esforços junto ao deputado para que Caratinga tivesse esse caminhão, essa qualidade, para que o PAA ganhasse esse upgrade desse trabalho de atendimento à comunidade”.

O secretário ainda destacou que há pelo menos 21 projetos em andamento, se tratando da valorização do homem do campo e a intenção é ampliar este número. “Estamos trabalhando com a equipe técnica da Secretaria de Agricultura para a gente dobrar o número de projetos. Sei que é difícil conquistar esses projetos, mas só vamos obter êxito se a gente ir ao campo, conversar com as pessoas, integrar o técnico à população rural. Levar projetos às nossas lideranças, para que tragam os recursos necessários para o desenvolvimento do homem do campo, não só na questão da produção, mas, social”.

Dr. Welington classificou como “árdua” a conquista do caminhão e citou alguns obstáculos enfrentados pela Prefeitura, até a liberação do veículo. “No primeiro momento fizemos um trabalho junto à Assembleia Legislativa, mas especificamente com o presidente, deputado Adalclever Lopes e desde o primeiro momento ele se disponibilizou em estar fazendo gestão junto ao Governo do Estado, para que tivéssemos esse caminhão vindo para Caratinga. A partir do momento em que nós tivemos a certeza de que viria realmente, recebemos a informação de que não poderíamos trazer o veículo, porque o município estava com uma pendencia no Cagec (Cadastro Geral de Convenentes), que não nos permitia uma certidão negativa para recebimento de qualquer benefício financeiro. Tivemos de ir ao Tribunal de Contas do Estado e depois de tudo isso, de uma batalha muito grande, houve a liberação. Conseguirmos regularizar o município e recebermos esse veículo, para que os agricultores familiares possam realmente estar usufruindo desse veículo, fazendo chegar às mãos de quem realmente deve ser a mercadoria fresca, com qualidade e saudável”.

Além da melhoria ao escoamento da produção, a Prefeitura trabalha na construção do banco de alimentos. “Sobre o banco de alimentos, quando assumimos a Prefeitura fomos informados de que havia uma ação judicial pedindo a reintegração de posse por parte do Ceasa. Nós também fizemos um trabalho político, através do deputado Mauro Lopes, no sentido de que nós pudéssemos reverter a situação e a reversão já aconteceu. Estamos aguardando agora só a liberação da Caixa Econômica Federal para que possamos novamente licitar a obra e dar continuidade a ela, para que tenhamos em breve um local para recepcionar esses alimentos, que também serão redistribuídos para toda a Caratinga”.

A coordenadora do PAA, Renata Pena, destacou que o veículo trará mais comodidade e irá garantir a chegada de um alimento de qualidade à mesa. “Estou muito agradecida com a entrega desse caminhão. Estamos prezando muito pela qualidade, esse caminhão é isotérmico, então vai ajudar bastante a manter a qualidade nas entregas. A gente entrega em Cordeio, Dom Modesto, Dom Lara e fica difícil, às vezes chegava um produto já com a folha estragada, então esse caminhão vai ajudar bastante a chega de alimentos nas entidades que precisa, atendemos atualmente a 79”.

João Lourenço, o ‘João Cabeção’, presidente da Associação de Moradores do Bairro Doutor Eduardo, afirmou que com o veículo, os moradores daquela localidade não precisarão mais arcar com os custos de transporte dos alimentos. “A gente que parabenizar, porque nos governos passados chegamos a ter que tirar dinheiro do bolso da gente para pagar para levar esses alimentos. E a gente tinha cobrar dos usuários, pegava um real nas filas toda semana para pagar o caminhão. Parabéns ao secretário de Agricultura, Alcides e ao prefeito Dr. Welington por olhar para as associações. São pessoas carentes, que precisam desse alimento. Com esse caminhão, vai ser mais seguro, colocava no caminhão aberto, tomava sol e chuva, não chegava verdura de boa qualidade. Todas as comunidades vão ficar felizes, é motivo de festa nos bairros saber que alguém está pensando no bem estar delas”.