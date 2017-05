Decifra-me ou te devoro: uma incursão pela Educação

Livro traz enigmas da relação aluno-professor

CARATINGA – Um livro que instiga já pelo título: “Decifra-me ou te devoro”. Mas de onde surgiu a ideia de trazer o mito da Esfinge do antigo Egito para a capa de um livro? O mito tem a ver com o autoconhecimento e o organizador explica o processo de criação.

“A ideia do livro nasceu a partir dos trabalhos realizados no segundo semestre do ano passado pelos alunos do 5º período do curso de Psicologia, onde leciono a disciplina Pesquisa em Psicologia. A obra é dedicada às pessoas envolvidas com educação, principalmente professores dos ensinos fundamental e médio”, esclarece o professor Walber Souza, organizador.

A humanidade, enquanto espécie, em sua caminhada existencial, sempre se questionou sobre quem é, de onde veio, para onde vai. Muitas destas perguntas eram respondidas através de narrativas fantásticas, nascendo, assim, o mito. O antigo mito relata que a esfinge estava sempre atenta aos viajantes que passavam naquela cidade e lançava um enigma; quem não respondesse corretamente era devorado.

O livro reúne estudos sobre o comportamento psicológico dos alunos em escolas da região. Foram visitadas instituições de ensino em Inhapim, Ubaporanga, Caratinga e Santa Rita de Minas.

“Durante as visitas foram possíveis detectar várias situações recorrentes da realidade escolar regional, como a ansiedade em períodos de pré-vestibular, transtornos de hiperatividade e déficit de atenção (THDA), autismo e outras”, descreve Daniela Coutinho, coautora.

E será que a pesquisa conseguiu responder à grande questão: a inclusão social dentro das escolas é uma realidade prática ou apenas uma utopia ainda?

“A inclusão ainda é um processo bastante superficial. Ela não acontece de forma sistemática e aprofundada como a situação exige. Existe um certo despreparo por parte dos profissionais no que tange essa questão ainda”, afirma Davi Silva Braganti, coautor.

Para o professor e escritor Eugênio Maria Gomes, trata-se de um livro que oferece enigmas da contemporaneidade, capaz de provocar uma bia discussão. “Acredito na Educação como o melhor instrumento capaz de alterar, definitivamente, essa nossa triste realidade. Para isso talvez tenhamos que desaprender algumas coisas, desapegarmo-nos de algumas práticas, alterar alguns paradigmas e apreender novos valores. Talvez tenhamos que reaprender o conceito de Modernidade para percebermos que um país moderno não se faz apenas com aparatos tecnológicos, mas se constrói a partir de bons homens e bons livros, registra Eugênio, coautor, um dos organizadores da obra e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA.

EVENTO

O lançamento acontece nesta quarta-feira, dia 24, às 19h30. Professores que portarem o vale-livro terão direito a um exemplar da obra. Os vales-livro podem ser adquiridos com os alunos e professores do curso de Psicologia ou na pró-reitoria de Administração, Campus I do UNEC ou pelo telefone 3322-7900 (ramal 7934).