Morre homem que sofreu acidente na MG-329

Colisão foi no último sábado (20) e envolveu Gol e Fiat Uno

DA REDAÇÃO – Morreu na tarde de sábado (20) Lindor Antônio da Silva, 88 anos. Ele estava num carro que se envolveu numa colisão no km 2 da MG-329, trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho, na manhã desse mesmo dia. Diferentemente do que foi redigido na matéria ‘Sábado de acidentes em Caratinga’, publicada na edição de domingo (21), Lindor era passageiro do Gol e não do Fiat Uno.

Seu corpo foi sepultado na tarde de domingo (20) no cemitério de Bom Jesus do Galho.

O ACIDENTE

O condutor do gol, João Paulo Ferreira, 62, disse a Polícia Militar Rodoviária que seguia de Bom Jesus Galho para Caratinga e viu o Fiat Uno rodando na pista. Ele contou que tentou desviar, mas não deu tempo. Maria Aparecida da Silva, 77, foi conduzida pelos bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ela reclamava de fortes dores nas costas. Lindor sofreu ferimentos graves e também foi levado para o hospital, mas veio à falecer ainda no sábado.

O Uno era conduzido por Ernane Martins de Paulo, 39 anos, que ficou ferido e precisou de atendimento médico.

As causas do acidente estão em apuração.