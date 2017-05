Continua detido jovem acusado de atropelar duas pessoas na madrugada do último sábado

CARATINGA – Continua detido no presídio de Caratinga, André Franco da Rocha, 20 anos. Ele dirigia uma pick-up e é acusado de atropelar duas pessoas na madrugada de sábado (20). Os fatos foram registrados na Rua Marechal Deodoro, Centro, e na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Bairro Esplanada.

ATROPELAMENTOS

Por volta das 4h30 de sábado (21), dois atropelamentos foram registrados em Caratinga. O primeiro aconteceu na Rua Marechal Deodoro, Centro. Conforme testemunhas, uma pick-up, que era dirigida por André Franco, atropelou Mariana Amaral, 24 anos. Ainda conforme testemunhas, o veículo estava em alta velocidade, invadiu a contramão e chegou a arremessar a vítima, que ficou ferida em estado grave e foi socorrida pelos bombeiros militares ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Conforme informações, Mariana recebeu alta no dia de ontem e se recupera em casa.

De acordo com levantamentos da Polícia Militar, André fugiu sem prestar socorro e seguiu para BR-116, onde atropelou Maria de Lurdes Azevedo Lopes, 40, em frente a uma boate, na Avenida Presidente Tancredo Neves, na região do Bairro Esplanada. Essa vítima teve ferimentos leves.

A PM fez rastreamento e encontrou André quando ele tentava deixar o veículo na casa de conhecidos. A pick-up foi vistoriada e os militares encontraram uma bucha de maconha e uma garrafa vazia de bebida alcoólica.

O jovem foi preso e segundo os policiais, apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica. De acordo com a delegada Tatiana Neves, “André foi preso em flagrante por homicídio doloso de forma tentada, fuga do local do acidente e uso de drogas”.

VÍTIMAS

O DIÁRIO conversou com Maria de Lurdes, que também se recupera em casa. Ela recordou que acabava de sair de uma boate e já estava com um dos pés no canteiro da pista quando a pick-up veio em alta velocidade e atingiu sua perna esquerda. “Foi um susto muito grande. Pessoas que presenciaram o acidente disseram que até desmaiei, então elas me chamaram e eu acordei. Então os bombeiros chegaram e me levaram para o hospital”, contou.

Maria de Lurdes disse que no momento do acidente, pensou nos filhos, pois ela é viúva e quem tomaria conta deles. “Chorei e pedi a Deus para que tudo terminasse bem e assim terminou”, agradeceu a vítima.

O DIÁRIO também tentou contato com Mariana, no entanto uma pessoa próxima à ela disse que a jovem estava se recuperando e que não poderia nos atender no dia de ontem. Porém, essa pessoa relatou que Mariana estava muito abalada e não conversa direito. “Não consegue andar sozinha, muito machucada, não lembra do acidente, nem das pessoas que estavam com ela. Teve pequeno coágulo, várias escoriações. Já estão tomando providências para que seja feita justiça”, relatou.