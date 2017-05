Sábado de acidentes em Caratinga

Somente nas primeiras horas de ontem foram registrados atropelamentos, capotamento e colisão

CARATINGA – O sábado (20) começou violento em matéria de trânsito no município de Caratinga. Num espaço de quase quatro horas foram registrados atropelamentos, capotamento e colisão.

ATROPELAMENTO

Por volta das 4h30, dois atropelamentos foram registrados em Caratinga. O primeiro aconteceu na Rua Marechal Deodoro, Centro. Conforme testemunhas, uma pick-up, que era dirigida por André Franco da Rocha, 20 anos, atropelou Mariana Amaral, 24 anos. Ainda conforme testemunhas, o veículo estava em alta velocidade, invadiu a contramão e chegou a arremessar a vítima, que ficou ferida em estado grave e foi socorrida pelos bombeiros militares ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com levantamentos da Polícia Militar, André fugiu sem prestar socorro e seguiu para BR-116, onde atropelou Maria de Lurdes Azevedo Lopes, 40, em frente a uma boate, na região do Bairro Esplanada. Essa vítima teve ferimentos leves.

A PM fez rastreamento e encontrou André quando ele tentava deixar o veículo na casa de conhecidos. A pick-up foi vistoriada e os militares encontraram uma bucha de maconha e uma garrafa vazia de bebida alcoólica.

O jovem foi preso e segundo os policiais, apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica.

CAPOTAMENTO

Um capotamento aconteceu por volta das 8h de ontem no km 159 da BR-474, em Caratinga. O Siena, placas de Caratinga, tombou em uma ribanceira. No veículo estavam quatro pessoas.

Quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária chegou ao local, encontrou o carro fora da pista, caído na ribanceira. O motorista José Roberto da Silva, 33; e os passageiros João Martins dos Reis, 45; Josiane Patrícia Fernandes dos Reis, 42; e Alzira Martins Fagundes, 84, todos residentes no distrito de Patrocínio, zona rural de Caratinga, já tinham sido socorridos pelos bombeiros civis e militares e encaminhados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Os militares foram ao hospital e encontraram o motorista José Roberto, que relatou que seguia sentido Patrocínio/Caratinga e como o tempo estava chuvoso e a pista molhada, ao sair de uma curva, o veículo derrapou, onde perdeu o controle direcional, saindo da pista e caindo na ribanceira.

De acordo com informações, três vítimas tiveram ferimentos considerados leves, somente o quadro de Alzira era o mais preocupante.

COLISÃO

Também por volta das 8h de ontem, uma forte colisão ocorreu no km 2 da MG-329, trecho que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. O acidente envolveu um Fiat Uno, placas de Santa Rita de Minas, e um Gol, placas de Bom Jesus do Galho.

O condutor do gol, João Paulo Ferreira, 62, disse a Polícia Militar Rodoviária que seguia de Bom Jesus Galho para Caratinga e viu o Fiat Uno rodando na pista. Ele contou que tentou desviar, mas não deu tempo. Maria Aparecida da Silva, 77, que estava Gol, foi conduzida pelos bombeiros Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Ela reclamava de fortes dores nas costas. No carro também estava Lindor Antônio da Silva, 88, que sofreu ferimentos graves e também foi levado para o hospital.

O Uno era conduzido por Ernane Martins de Paulo, 39 anos, que ficou ferido e precisou de atendimento médico.

As causas de todos esses acidentes serão apuradas.