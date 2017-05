“Liffting Facial”: Será que sou candidato a essa Cirurgia Plástica?

Saiba sobre a aplicação dos fios de Sustentação facial

O Liffting Facial, tecnicamente conhecido como Ritidoplastia, é a cirurgia plástica realizada na face com o intuito de eliminar sinais de envelhecimento como as rugas e vincos, através da suspensão da face e retirada do excesso de pele.

É uma das cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil, pois com o envelhecimento natural, temos a atrofia da gordura, perda de colágeno e queda das estruturas faciais e ligamentos. O resultado disso é uma face com aspecto de cansaço intenso e sinais da senilidade como: Bolsas nas pálpebras inferiores, vincos profundos ao lado do nariz (bigode chinês), vincos ao lado da boca até o queixo (linha de marionete), perda do contorno da mandíbula e aumento da papada.

Quais os tipos de “Liffiting Facial”?

Primeiramente, a palavra “Lift” e de origem inglesa e significa “levantar”, “subir”. A proposta dessa cirurgia é exatamente isso, o levantamento das estruturas caídas com o tempo, devolvendo à face o rejuvenescimento, a beleza e vigor.

*MiniLiffting: É o termo associado para Cirurgias com cicatrizes menores que na ritidoplastia clássica, pois há menor descolamento e tração. Normalmente a incisão (corte) fica escondida na região da orelha.

*Liffting Frontal: Promove a suspensão da Fronte (testa), através de cortes no couro cabeludo. Visa atenuar as rugas na testa e promove, também, a suspensão do supercílio, eliminado o olhar de cansaço.

*Liffting Cérvico-Facial: É a Ritidoplastia Clássica, na qual promove a suspensão das estruturas faciais, fronte e pescoço. Essa cirurgia promove o tratamento global de todas as estruturas da face.

*Liffting Endoscópico: O lifting facial, sobretudo o Frontal (testa) é feito por um sistema óptico associando as imagens a uma TV. O objetivo é diminuir as cicatrizes e promover maior descolamento da face.

Quem é o profissional que Realiza o Liffting Facial?

O cirurgião plástico.

A consulta pré-operatória:

A cirurgia está indicada para pacientes homens e mulheres que já apresentam flacidez facial ocasionada pela idade, normalmente isso ocorre após os 40 anos. Porém a idade depende da herança genética, do foto-envelhecimento e dos tratamentos cosméticos realizados previamente.

O paciente deve questionar ao Cirurgião Plástico qual o tratamento ideal para sua face, além dos riscos inerentes ao procedimento. Em alguns casos há orientação de Cirurgia combinada como a Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), para eliminar excesso cutâneo nessa região.

Como rotina, solicitam-se exames pré-operatórios, como hemograma, Rx de tórax, eletrocardiograma e uma consulta com Cardiologista para realização do risco Cirúrgico.

Como é feito o Liffting?

As linhas de incisão (corte) para acesso e realização da cirurgia ficam bem escondidas no couro cabeludo e no contorno natural da orelha. Há diversos outros locais em que se podem fazer incisões, sendo aplicada a cada caso. Na região do pescoço, pode-se fazer um corte bem abaixo do queixo para aperfeiçoar o tratamento da flacidez no local.

A cirurgia deve ser feita, de maneira geral, num hospital com equipe capacitada. O plano anestésico pode ser anestesia geral ou em alguns casos selecionados, anestesia local e sedação.

O Pós- Operatório:

Nessa fase, o paciente deve estar preparado para edema no local e possíveis hematomas (roxinhos) pela face. O repouso deve ser aconselhado, pois atividades extenuantes nessa fase pode predispor a aumento da Pressão Arterial, sobretudo nos pacientes hipertensos, e ocasionar leves hematomas na face. O paciente tabagista deve descontinuar essa prática para não dificultar na cicatrização. A proteção solar com filtro solar adequado é essencial.

Há possibilidade de se fazer um Liffting Facial sem fazer a Cirurgia?

A resposta é SIM. Os fios de Sustentação da face são a nova proposta de um procedimento minimamente invasivo para realização de um Liffting facial. Rotulado pelos famosos como “Cirurgia Plástica sem cortes”, esse tratamento pode promover um resultado fantástico, quando bem indicado.

O fio de sutura corrige rugas e flacidez indesejadas através da tração da face por um vetor preestabelecido. O fio é composto por ácido polilático, um polímero absorvível, logo o efeito é natural e não tem duração permanente.

A aplicação consiste em pequenos furos na pele realizados em pontos estabelecidos por onde passa uma agulha conduzindo o fio e acomodando os tecidos. O efeito é imediato e natural.

O grande impasse dessa técnica é seu mau uso. Atualmente devido a popularização desse artigo, observa-se um numero expressivo de profissionais não habilitados realizando a técnica em qualquer paciente, quando na verdade há uma indicação bem clara num grupo específico de pacientes.

Portanto, procure um profissional médico, de preferência um Cirurgião Plástico ou Dermatologista de sua confiança para realização desse procedimento.

O lifting facial seja ele cirúrgico ou não, visa atribuir jovialidade e bem estar ao contorno da Face. Procure um Cirurgião Plástico da sua confiança para maiores esclarecimentos acerca dos procedimentos citados

Dúvidas? hedelberto.bg@hotmail.com

Hedelberto Barbosa Gonçalves – cirurgião plástico