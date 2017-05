Casos suspeitos de Dengue em Caratinga caem de 1378 para 15 em um ano

Até o momento, não foi registrado nenhum caso de Zika Vírus

DA REDAÇÃO- No ano passado, Caratinga sofreu com um grande número de casos suspeitos de doenças provocadas pelo mosquito Aedes Aegypti. A Dengue, somada ao Zika Vírus e Chikungunya preocuparam as autoridades de saúde do município e a população.

No entanto, o que se observou, pelo menos até o dia 17 de maio de 2017 é um cenário diferente. Em Caratinga, de janeiro a última quarta-feira, foram registrados 15 casos suspeitos da doença, enquanto no mesmo período em 2016 o registro foi de 1378 casos. Os dados são do Boletim Epidemiológico dos casos de Zika, Chikungunya e Dengue.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas (9/04/2017 a 6/05/2017) cinco municípios se destacam por estarem com alta incidência de casos prováveis de dengue; 19 municípios estão com média incidência e 251 municípios com baixa incidência. Caratinga é considerada com baixa incidência.

As quedas significativas também foram observadas nas demais doenças provocadas pelo mosquito. Em relação à Chikungunya foram nove casos suspeitos e para Zika, Caratinga que já contabilizava 248 casos suspeitos até 30 de abril de 2016 não teve nenhum registro até o dia 17 de maio de 2017.

No entanto, as ações de combate ao mosquito devem ser rotineiras, por isso, fique tire suas dúvidas com os esclarecimentos da Secretaria de Estado de Saúde:

Existe mais de um tipo de vírus da Dengue?

Sim. São quatro tipos, sendo eles o DENV-I, DENV-II, DENV-III e DENV-IV. Com esses vírus, as pessoas que já foram infectadas podem novamente ficar doentes e desenvolver a forma grave da dengue que, se não for tratada, pode levar à morte. Uma pessoa que já teve Dengue pode pegar novamente? Sim, isso é possível. Porém, a mesma pessoa nunca fica doente por causa do mesmo tipo de vírus, mas poderá ser contaminada pelas outras três espécies de vírus da Dengue.

Como é o tratamento da Dengue, de um modo geral?

Assim como nas outras viroses, o tratamento consiste em repouso, ingestão de líquidos e remédios sob prescrição médica que aliviem os sintomas.

Como evitar a Dengue?

A maneira de evitar a dengue é eliminar qualquer foco de água parada no qual o mosquito possa se reproduzir. Todas as pessoas devem cuidar de suas casas e locais de trabalho de modo que consigam manter o ambiente sempre limpo e longe de qualquer possibilidade de acúmulo de água.

Gestantes podem utilizar repelente com o mosquito da Dengue?

Podem, sim. Elas devem escolher os repelentes com DEET na versão para adultos (15%) com até 6 horas de duração e não a versão infantil, que tem apenas 6 a 9% do ativo e duração mais curta (2 horas). Após a aplicação o repelente evapora e forma uma “nuvem” de aproximadamente 4 cm em volta da pele que repele o inseto. Assim, não é recomendado usar o repelente por baixo das roupas, mas por cima dos tecidos e apenas na pele exposta (braços, colo, pernas, pés). Desta forma, primeiro se usa-se hidratantes, filtros solares, maquiagem e o repelente deve ser o último produto. Além disso, a segurança para a utilização de repelentes ambientais e inseticidas em ambientes frequentados por gestantes depende da obediência a todos os cuidados e precauções descritas nos rótulos dos produtos.

Inseticidas naturais funcionam para afastar o mosquito da Dengue?

Não. Os inseticidas “naturais” à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, não possuem comprovação de eficácia. Todos os produtos repelentes ditos como “naturais”, comumente comercializados como velas, odorizantes de ambientes, limpadores e os incensos, que indicam propriedades repelentes de insetos, não estão aprovados pela Anvisa.