Ética em sala de aula

Professores desenvolvem Projeto Solidariedade e alunos arrecadam donativos para asilos e creches de Caratinga

CARATINGA – Valores como o amor, caridade e assistência resultaram em doações para quatro asilos e creches de Caratinga. O Projeto Solidariedade reuniu alunos do 6º, 7º e 8º ano Escola Professor Jairo Grossi em uma gincana beneficente, através da qual eles arrecadaram alimentos, roupas, brinquedos e produtos de limpeza e de higiene. Depois de organizar os donativos, estudantes e professores fizeram esta semana a doação efetiva para a Creche Nossa Senhora do Carmo, a Creche Neir Mendes, o Asilo Pastor Geraldo Sales e Lar dos Idosos Monsenhor Rocha.

A iniciativa é fruto dos conteúdos trabalhados na disciplina de Ética que, juntamente com os professores da Educação Física, realiza ações solidárias deste cunho desde 2002. Durante a gincana, os estudantes se divertiram e se mobilizaram, gerando uma grande corrente social. “Eu aprendi que a solidariedade vem do ato, não adianta você falar que é solidário e não fazer nada. É hipocrisia. Enquanto você não liga para as coisas que tem, há pessoas precisando. Então, é importante dar valor e também compartilhar com o outro”, declarou uma das alunas.

“Dentro das aulas de Ética, são trabalhados os conceitos do Projeto, as ações solidárias e a importância disso pro cidadão. E través da gincana, fazemos as arrecadações e doações”, explica a supervisora pedagógica da Escola, Pollyana Marques. Segundo ela, os professores entram em contato previamente com as instituições para saberem quais os materiais e objetos mais necessários e, a partir daí, organizam o Projeto. “Esse é o primeiro momento. O segundo momento é a visita, em que fazemos as entregas e levamos os alunos para terem oportunidade de doarem ainda um pouco de amor, de atenção, de carinho, que também faz parte do Projeto”, conclui.

DEPOIMENTOS

A assistente social do Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Silvânia Rocha, agradeceu a iniciativa da Escola e afirmou que a instituição depende de doações para manutenção dos trabalhos. “Se não fosse por ações como essas, nós não teríamos forças para continuar trabalhando”, conta.

Outra beneficiada que compareceu para receber os donativos foi a diretora administrativa da Creche Neir Mendes, Marisa Gonçalves. “Nós trabalhamos com uma comunidade muito carente, a maioria das crianças não tem acesso a brinquedos e outros materiais. Agradecemos imensamente, porque é uma ação diferenciada e só depois que vemos a diferença que faz. E o aprendizado dessa solidariedade deve ser passado desde criança mesmo, porque doar é para a vida toda, daqui dez anos eles vão se lembrar que fizeram as doações. Isso é muito importante para todos nós”, declara.