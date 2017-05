Incêndio consome galpão no Esplanada

CARATINGA – Um incêndio foi registrado na noite de sexta-feira (19) em um galpão localizado na entrada do Bairro Esplanada. No local funciona um estabelecimento do ramo de ferro-velho e que também trabalha com reciclagem de papelão e isopor. Os bombeiros militares foram acionados e debelaram as chamas, porém o prejuízo foi grande e o galpão foi praticamente destruído.

Está a segunda vez que o depósito pega fogo. Há três anos houve um incêndio, mas as perdas foram pequenas. Desta vez a filha do dono do estabelecimento disse que as chamas consumiram quase tudo. Cinco prensas, um elevador e outros equipamentos ficaram inutilizados pelo fogo. Segundo ela, o prejuízo gira em torno de 100 mil reais.

A empresa foi fundada há 17 anos e tinha 6 funcionários. Por volta das 21h de sexta-feira, uma vizinha avisou que o depósito estava pegando fogo. Os donos não acreditam em acidente, suspeitam de incêndio criminoso, já que o padrão estava desligado. Eles disseram também que na última semana o estabelecimento foi furtado três vezes e os bandidos levaram materiais de escritório.

As causas do incêndio serão apuradas.