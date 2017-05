PM faz abordagem e apreende sete quilos de maconha

Droga seria entregue em Inhapim. Duas mulheres foram presas

DA REDAÇÃO – Na tarde de sexta-feira (19), duas mulheres foram presas no Bairro Asteca, em Governador Valadares, suspeitas de ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Militar abordou um Corsa, placas de Ipatinga, e encontrou sete quilos de maconha, que seriam levados para Inhapim. O curioso é que, no carro, com as duas, havia os três filhos de uma das presas.

A PM fazia patrulhamento quando viu um Corsa. Os policiais suspeitaram da mulher que estava ao volante, que teria se mostrado bastante nervosa. Eles fizeram busca no veículo e encontraram quatro barras de maconha sob o banco traseiro e uma barra menor sob o banco do carona.

Junto da motorista estavam três filhos menores, de 14, 13 e 9 anos, e a passageira, de 24 anos. A mulher disse que iria levar a droga para Inhapim, mas disse não saber o nome da pessoa que receberia o produto. Pelo serviço, ela ganharia R$ 1 mil. A motorista também disse que a passageira não tem nenhum envolvimento com o caso e que apenas ela sabia da droga.

Os policiais entregaram as crianças para o Conselho Tutelar e levaram as duas para a Delegacia Regional junto com a droga, que pesava, ao todo, cerca de 7 quilos. Também foram apreendidos dois telefones celulares e o veículo que a suspeita conduzia.

Informações: Axah