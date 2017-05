Instituto Cenibra realiza ações em Bom Jesus do Galho e Peçanha

DA REDAÇÃO – Na terça-feira (23), o Instituto Cenibra realizará uma edição do Projeto Ação e Cidadania na comunidade de Revés do Belém, zona rural de Bom Jesus do Galho. Já na próxima quarta-feira (24), o projeto contemplará a comunidade de Santa Rita, em Peçanha.

A programação será conduzira por uma equipe especializada em atividades de entretenimento dinâmico para crianças, jovens e adultos. Serão ministrados jogos e brincadeiras que estimulam a concentração, postura, valores, coordenação motora e outros atributos.

Haverá também serviços de salão de beleza e uma dinâmica para capacitar grupos de até 15 pessoas como multiplicadores de ações em escolas, igreja, e associações. Com o objetivo de integrar mais representantes da empresa e da comunidade, haverá ainda um momento de bate-papo e lanche para todos os participantes.

“A visão social do Instituto Cenibra busca promover ações que contribuam para a reflexão e o desenvolvimento humano, regatando valores regionais e o potencial de trabalho em equipe para a transformação da sociedade”, declara Leida Hermsdorff Horst Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto.