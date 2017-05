Criada a Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas

CARATINGA – Na noite da última quarta-feira (16), na Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, alguns maçons ligados à Literatura, deram início às atividades da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM). A entidade vai reunir escritores maçons para dar incentivo à produção cultural da região. Na ocasião, foi realizada a aprovação do estatuto e a escolha da primeira diretoria, para o biênio 2017/2019.

De acordo com o presidente da academia, Eugênio Gomes, ela é fruto do extenso trabalho literário que vem sendo desenvolvido pelos maçons em Caratinga e região. “Temos a série literária ‘Obreiros do Conhecimento’ já em seu quinto volume – que reúne textos escritos por maçons da “Obreiros” e de outras lojas maçônicas da região. Uma obra que é reconhecida como a primeira obra escrita por tantos maçons e que tem servido de exemplo para lojas maçônicas em todo o país, que também começam a publicar livros do gênero. Sentimos a necessidade de ter a AMLM porque há muitos escritores maçons espalhados pelos municípios”, detalha. Outras regiões do Estado possuem entidades semelhantes, como a Academia Maçônica de Letras do Norte de Minas, fundada em 2014 em Montes Claros.

A sede da academia será em Caratinga, tendo nove sócios fundadores, que compõem a primeira diretoria. Na próxima semana será aberto edital para escolha de 11 membros efetivos e membros correspondentes, de tal forma que a posse, no segundo semestre, contemple o total de 20 membros. Posteriormente serão publicados novos editais, até que se complete o quadro estatutário de 33 acadêmicos. Podem se candidatar os integrantes regulares das lojas maçônicas de 146 cidades do Leste de Minas, incluindo Governador Valadares e a Região Metropolitana do Vale do Aço. “Consideramos justo que o lançamento e a sede fossem aqui, devido à atividade literária que temos na cidade”, explica o presidente da AMLM e colunista do DIÁRIO DE CARATINGA, Eugênio Maria Gomes.

Em 90 dias serão empossados a primeira diretoria e os novos membros, que serão aceitos por votação secreta para integrar a AMLM. A posse será dada em sessão solene, em que será também divulgado o calendário de reuniões ordinárias abertas ao público. A AMLM manterá também uma coluna semanal de jornal com a publicação de textos produzidos pelos membros com temas variados. “Não há a obrigatoriedade de escrever sobre assuntos maçônicos. Poesias, crônicas, ensaios, atualidades, tudo é bem-vindo. Queremos incentivar a literatura e demais artes, motivando as pessoas a escrever e publicar seus trabalhos”, destaca o orador oficial, Geraldo Lins de Sales.

Fundadores

Presidente: Eugênio Maria Gomes

Vice- presidente: Marcos Alves Barbosa Neto

Primeiro Secretário: Geraldo Elísio Fontoura de Oliveira

Segundo Secretário: Geraldo Neves dos Reis

Primeiro Tesoureiro: Walber Gonçalves de Souza

Segundo Tesoureiro: Alim Rocha de Abreu

Bibliotecário: Joséllio Medeiros de Freitas Carvalho

Orador Oficial: Geraldo Lins de Sales

Vogal: Glauco Gomes de Arantes